Des ateliers d’art en français pour les enfants au Centre culturel franco-manitobain

Avec une formation initiale en beaux-arts, Daniela Smith Fernandez a commencé à travailler comme tailleuse de vêtements avant de se lancer dans des études en éducation à l’université de Saint-Boniface.

Ses créations à base de textile sont artisanales et toutes créées à la main.

Elles peuvent être facilement manipulées par des petites mains. Je crois qu'on a besoin de toucher le monde, d'explorer, de faire des petites expériences scientifiques individuelles , explique Daniela Smith Fernandez.

Daniela Smith Fernandez s’inspire également de son histoire personnelle et de sa famille.

J'aime beaucoup l'idée d'incorporer la présence des femmes de ma famille que je n’ai pas connues , confie l’artiste.

Mon grand-père chilien avait travaillé le cuir, alors chaque fois que je fais un projet, je sens que j'apprends à le connaître, car je ne l’ai pas vraiment connu , ajoute-t-elle.

La biculturalité comme appui

L’art de Daniela Smith Fernandez est aussi un moyen de raconter sa double culture, notamment au travers de poupées de chiffons qu’elle coud à la main.

Une poupée a été fabriquée pour sa nièce qui souffrait de la couleur de sa peau en tant que Latino-Américaine. Daniela Smith Fernandez a donc décidé d’en créer une de couleur verte afin de ne pas lui donner de couleur de peau en particulier. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Comme quelqu'un qui a grandi en étant biculturel, j’ai toujours été consciente de l'importance de la culture , confie l’artiste canadienne chilienne.

Finalement, Daniela Smith Fernandez a trouvé une famille de cœur dans la communauté francophone.

J’ai trouvé que beaucoup de mes amis francophones comprenaient ce que je vivais et je crois que j'ai décidé que la communauté francophone serait aussi ma communauté , confie l'artiste.

C’est donc tout naturellement qu’elle propose des cours de créativité en français pour les enfants.

On va faire des objets qui sont utiles, qu'on peut continuer d'utiliser comme des oreillers ou des sous-verres […] parce que les grands-parents aiment beaucoup les sous-verres , s'amuse Daniela Smith-Fernandez.

L'artiste Daniela Smith-Fernandez veut amener les enfants à cerner l'utilité de leurs créations artistiques. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

« Je me sens vraiment à l'aise de vivre en français. J'habite à Saint-Boniface. » — Une citation de Daniela Smith Fernandez, artiste