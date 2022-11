La Couronne demande une peine de 5 ans pour une associée de Sylvio Saulnier

Emma Gilker, âgée de 22 ans, a plaidé coupable en septembre dernier à deux chefs d’accusation de complot en vue de vendre de la cocaïne et de la méthamphétamine.

Elle a reconnu avoir travaillé au Shack , une maison de la rue Dominion à Moncton, où il était possible d’acheter toutes sortes de drogues 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cette résidence a été le théâtre d’une descente policière, le 28 août 2019, au terme d’une importante enquête.

Vendredi après-midi, en Cour du Banc du Roi à Moncton, le procureur de la Couronne Christian Girouard a demandé une peine d’incarcération de cinq ans. Il a argumenté devant le juge Robert Dysart qu’Emma Gilker était une employée de confiance du réseau de trafiquants responsable de la maison.

Nous, on prend la position qu’elle était une employée qui avait en quelque sorte la confiance. Elle avait des responsabilités, dans le groupe, de manipuler de la drogue et de l’argent. Ça indique une certaine confiance. Nous, on prend la position que c’était plus qu’une joueuse mineure ou périphérique , a expliqué Christian Girouard à sa sortie du palais de justice.

Le procureur de la Couronne Christian Girouard à la sortie du palais de justice à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La Couronne a aussi argumenté que le crack – une forme de cocaïne qui peut être fumée – et la méthamphétamine en cristaux – alias le crystal meth – que vendait Emma Gilker sont des drogues dures . Il a noté qu’elle se rendait au travail au Shack de la rue Dominion en sachant très bien ce qu’elle allait y faire.

L’avocat de la défense, Mathieu Boutet, a dépeint sa cliente autrement. Il a argumenté qu’elle n’était pas irremplaçable ou essentielle aux activités du groupe de trafiquants.

Il a d’ailleurs affirmé que le leader du groupe, Jesse Logue – qui a plaidé coupable et qui a écopé d’une peine de huit ans et demie d’incarcération – était son petit ami à l’époque.

Il a argumenté que Jesse Logue était abusif et qu’elle sentait qu’elle devait faire ce qu’il lui demandait. Selon lui, il suffirait de lui imposer peine d'incarcération de deux ans suivie d’une période de probation de deux ans.

Elle était essentiellement un pion, selon moi, qui se faisait mener par un autre individu. Elle suivait les ordres un après l’autre. Elle n’était jamais dans une position où elle prenait les décisions , a expliqué Mathieu Boutet à sa sortie du tribunal.

Il a d’ailleurs demandé au juge de s’assurer qu’elle ne reçoive pas une peine de moins de deux ans. Parce que c’est le seuil à partir duquel les peines sont purgées dans un établissement fédéral, plutôt que dans un établissement provincial.

L’avocat de la défense, Mathieu Boutet, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

C’est important, parce que dans notre système fédéral, il y a beaucoup plus de cours, beaucoup plus d’accès à des services pour la réhabilitation de Mme Gilker. [...] On ne peut pas juste serrer la clé et s'en débarrasser. C’est important de réhabiliter les jeunes et c’était ça mon approche pour Mme Gilker , a dit Mathieu Boutet.

À la toute fin de l’audience, le juge a donné l’occasion à Emma Gilker de prendre la parole si elle le souhaitait. Elle s’est levée et a prononcé quelques mots d’une voix faible.

Je veux juste vous dire que je suis désolée d’être ici. Je réalise le mal que j’ai fait. Je veux mettre ça derrière moi et pouvoir être une mère pour ma fille , a-t-elle dit.

Le juge Robert Dysart a pris sa décision en délibéré. Il la rendra le 25 novembre 2022 en Cour du Banc du Roi à Moncton.

Des liens avec Sylvio Saulnier, fils d’un couple assassiné à Dieppe

Emma Gilker était coaccusé avec Sylvio Saulnier, qui était le propriétaire de la maison de la rue Dominion où se trouvait le Shack . Ce dernier doit subir son procès l’année prochaine. Peu de détails ont été dévoilés publiquement de ce que la police lui reproche au juste dans cette affaire.

La police a effectué une perquisition dans la maison le 28 août 2019. Quelques jours plus tard, le 7 septembre 2019, les parents de Sylvio Saulnier ont été tués dans leur résidence de Dieppe.

Selon la police, les meurtres de Bernard Saulnier et de Rose-Marie Saulnier n’étaient pas aléatoires. Aucun suspect n’a été identifié et personne n’a été accusé dans cette affaire. Aux dernières nouvelles, l’enquête est toujours en cours.

Les corps de Bernard Saulnier, 78 ans, et de sa femme, Rose-Marie Saulnier, 74 ans, ont été découverts dans leur maison de Dieppe en septembre 2019. Photo : Avec la gracieuseté de Fair Haven Funeral Home

En septembre 2022, un policier de la GRC a laissé entendre lors d’une audience disciplinaire que des trafiquants de drogue pourraient être responsables de la mort de deux personnes à Dieppe.

L’audience en question portait sur le travail de policiers chargés de surveiller Jesse Logue en 2019. Cette surveillance était effectuée dans le cadre de l’enquête qui a mené à la perquisition du 28 août 2019 sur la rue Dominion, dont Sylvio Saulnier était le propriétaire.

Lors de l’audience disciplinaire, l'avocat d’un policier a demandé à son client s’il était exact de dire que les parents d’autres personnes ont été tués à Dieppe par le groupe de M. Logue . Le policier a répondu a cette question par l’affirmative.

Après l’audience, l’avocat n’a pas voulu préciser de quels parents il parlait au juste. Il est possible qu’il parlait de Bernard et Rose-Marie-Saulnier.