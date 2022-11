6000 postes à pourvoir à la Foire Diversité Emploi de Sherbrooke

Une cinquantaine d'employeurs seront au Centre de foires de Sherbrooke, ce samedi, entre 9 h et 17 h, pour recruter de nouveaux employés. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, plus de 6000 postes sont à pourvoir en Estrie.

Dans ce contexte, un nombre inattendu d'employeurs ont répondu présents à la Foire Diversité Emploi. Sans oublier qu'il s'agit d'un retour en présentiel depuis le début de la pandémie.

Tout le monde a hâte, vraiment, d'être en présentiel, pour le contact humain, et les employeurs sont ravis d'être avec nous. On a 54 employeurs et on visait une quarantaine , se réjouit le directeur général d'Action Interculturelles, Mohamed Soulamy.

Depuis sa création en 2015, la Foire Diversité Emploi a pour objectif de favoriser l'intégration des personnes ayant moins de facilité à se faire une place sur le marché du travail, dont certaines minorités et certaines catégories de la population qui sont un peu défavorisées, comme les jeunes de moins de 25 ans, les personnes de 55 ans et plus, les personnes immigrantes, les personnes handicapées , explique l'organisateur de la Foire.

Mais dans un contexte où plus de 6000 travailleurs sont recherchés, les employeurs souhaitent plus que jamais embaucher les personnes issues de la diversité.

Il y a une plus grande ouverture qu'à l'époque. Il y a de plus en plus d'employeurs qui nous demandent du soutien pour intervenir chez eux et qui veulent engager des personnes immigrantes et qui veulent savoir comment bien le faire , affirme le directeur général d'Action Interculturelles, qui rappelle que son organisme offre ce type de services aux entreprises, peu importe le moment de l'année.

Mohamed Soulamy insiste aussi sur les bienfaits que peuvent amener les personnes immigrantes au sein d'un milieu de travail, que ce soit dans les secteurs de la restauration, du milieu industriel ou des services. Parfois, les employeurs ne voient pas les avantages, mais la diversité apporte une diversité d'opinions, une diversité d'expertises. Et l'interaction harmonieuse fait en sorte qu'il y a de l'innovation qui se crée dans chaque milieu d'emploi.

Les familles sont les bienvenues à cette Foire Diversité Emploi puisque les organisateurs ont prévu des jeux gonflables et des éducatrices, pour veiller sur les enfants des personnes qui souhaitent rencontrer des employeurs. À noter que l'événement est gratuit pour tous.