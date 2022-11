Michelle Glasgow, première femme élue cheffe de Sipekne’katik

Mme Glasgow est la première femme élue à la tête de cette communauté mi’kmaq située en Nouvelle-Écosse.

Elle remporte l’élection du 2 novembre avec 18 voix de plus que Brandon Maloney et 38 voix de plus que Mike Sack.

Un total de 1011 votes ont été compilés.

Mme Glasgow et M. Maloney ont tous deux été sur le conseil de bande auparavant.

Durant la campagne, Michelle Glasgow a promis de se battre pour que les traités signés par les Autochtones soient respectés.

Sipekne'katik est cette Première Nation qui avait lancé en septembre 2020 une pêche de subsistance dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. D’autres communautés lui ont emboité le pas dans les Maritimes.

Des projets de parcs éoliens font partie des dossiers qui attendent la nouvelle cheffe de Sipekne'katik.