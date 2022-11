Un jury rend son verdict sur la mort de deux Autochtones à Thunder Bay

Les quatre membres du jury de l'enquête du coroner sur la mort de Don Mamakwa et de Roland McKay sont arrivés à la conclusion que la cause du décès du premier était indéterminée alors que le second serait mort de cause naturelle.

Le jury devrait trancher entre trois options : mort naturelle, cause indéterminée ou homicide.

Nous espérions que le jury considérerait la mort de Don comme un homicide, mais nous sommes heureux qu'il y ait eu une révélation publique sur l'horrible façon dont Don a été traité , a déclaré Rachel Mamakwa, la soeur de Don, en réaction au verdict.

« Nous voulons remercier le jury pour son travail acharné pendant l'enquête. Nous comprenons que parvenir à ce verdict n'a pas été une tâche facile. » — Une citation de Rachel Mamakwa

Dans le cas de M. McKay, toutes les parties, incluant la famille, s'entendaient pour dire qu’il est mort de causes naturelles.

Nos familles sont soulagées que ce soit terminé pour que nous puissions enfin commencer notre voyage de guérison et les laisser se reposer , a affirmé pour sa part Denise Tait, une nièce de Don Mamakwa et de Roland McKay.

Don Mamakwa (à gauche) et Rolan McKay sont tous les deux morts alors qu'ils étaient détenus par le service de police de Thunder Bay. Photo : Avec l'autorisation du Bureau du coroner en chef de l'Ontario.

Avant de rendre son verdict, le jury s'est adressé à la famille pour lui exprimer ses condoléances.

« Ces quatre dernières semaines ont été très difficiles pour toutes les personnes impliquées ici. Votre présence ici chaque jour nous rappelle que Don et Roland étaient des pères, des fils, des frères et bien plus encore. » — Une citation de Déclaration des membres du jury de l'enquête du coroner

Les deux hommes sont morts dans leur cellule, alors qu’ils étaient détenus à cause d’allégations d’avoir été en état d’ébriété en public.

Selon les autopsies, M. Mamakwa et M. McKya sont décédés respectivement d’acidocétose diabétique et d’une crise hypertensive, sans avoir reçu de soins médicaux lors de leur détention policière.

Le jury aussi partagé une liste de 35 recommandations, inspirée par les 30 témoignages entendus sur une période de 15 jours.

Même si le jury n'a pas accepté les arguments de la famille concernant la manière dont M. Mamakwa est décédé, il a formulé une puissante série de recommandations visant à remédier à ces décès tragiques et à prévenir d'autres tragédies similaires , a déclaré l'avocate des familles Mamakwa et McKay, Asha James.

Rachel Mamakwa, à gauche, accompagnée de son avocate, Asha James, durant l'enquête du coroner Photo : CBC / Logan Turner

Un centre de dégrisement au centre des recommandations

Les recommandations visent plusieurs organisations, incluant les services ambulanciers de Thunder Bay, le Service de police de Thunder Bay et le ministère de la Santé de l'Ontario.

La plupart des recommandations ne sont pas une surprise, puisqu'elles ont été mentionnées plusieurs fois pendant l'enquête.

Une des recommandations importantes était la création d’un centre de dégrisement où les gens intoxiqués pourraient être traités dans la dignité.

« J’aimerais voir le premier centre de dégrisement se nommer ‘Le centre de dégrisement Don Mamakwa, Roland McKay’. J’aimerais que les paramédicaux et les policiers de Thunder Bay voient cela pour toujours. Je ne veux pas qu’ils oublient. » — Une citation de Rachel Mamakwa, soeur de Don Mamakwa

Plusieurs autres recommandations présentées par les avocats des parties concernées par l'enquête ont été retenues par le jury.

Cela comprend davantage de formation des intervenants de première ligne, une coordination plus efficace entre le travail des ambulanciers paramédicaux et des policiers et le développement de ressources pour venir en aide aux gens souffrant de dépendances.

Le jury demande aussi au ministère de la Santé de revoir sa formule de financement pour les services de santé à Thunder Bay, pour mieux refléter le fait que la ville est un centre de services pour une grande région.

Les organisations visées par les recommandations ont six mois pour les mettre en oeuvre et faire un rapport au coroner en chef de l'Ontario.

Les témoignages livrés lors de l’enquête sur les nombreux ratés ayant mené aux drames ont provoqué de vives émotions : l’échec des intervenants de première ligne sur les lieux ainsi que le rôle joué par le racisme, les biais inconscients et les préjugés envers les Autochtones ont choqué durant l’enquête.

En s’adressant aux membres du jury, plusieurs avocats ont évoqué la devise de l’association des coroners de l’Ontario Nous parlons au nom des morts afin de protéger les vivants . L’avocate des deux familles, Asha James, leur a précisé :

« Le "nous" au sein de cette devise [la devise de l’association des coroners de l’Ontario] c’est vous. Vous parlez au nom de Don Mamakwa et de Roland McKay pour protéger les résidents de Thunder Bay. » — Une citation de Asha James, Avocate des familles Mamakwa et McKay

D'après le reportage de Logan Turner de CBC News