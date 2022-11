Tempêtes : des Britanno-Colombiens vivent dans un « perpétuel manque de préparation »

Près des deux tiers des répondants considèrent qu’il est impossible d’être complètement préparés à affronter une tempête et plus d’un tiers ont affirment ressentir un perpétuel manque de préparation face à ces événements.

Ce sentiment est directement lié à l'imprévisibilité de la météo qu’on a vue ces 12 derniers mois , affirme Mora Scott, une porte-parole de BC Hydro.

Environ la moitié des répondants doutent qu’il soit possible de prédire une tempête de façon précise et ne font pas confiance aux prévisions météorologiques.

L’an dernier, la province a subi une succession de rivières atmosphériques en novembre. Elles ont causé des inondations et glissements de terrain catastrophiques. Plus de 280 000 consommateurs de BC Hydro se sont retrouvés sans électricité.

Parmi les répondants, un quart ont été touchés d’une quelconque façon par ces événements extrêmes, ayant subi des pannes de courant, des dommages des inondations, ou ayant eu des difficultés d’approvisionnement ou d’accès à des services à la suite de ces tempêtes.

Se préparer reste la clef

Malgré ces préoccupations, le rapport note que 64 % des répondants n’ont pas pris d’initiatives pour se tenir prêts à affronter les tempêtes depuis l’an dernier. En comparaison à la catégorie des 18-34 ans, les 55 ans étaient les plus à même de s’être préparés, indique le rapport de BC Hydro.

BC Hydro encourage la population à se constituer une trousse d’urgence pour tenir 72 heures en cas de pannes de courant. Cette trousse devrait notamment contenir une lampe de poche avec des piles supplémentaires, une trousse de premiers soins, les médicaments nécessaires, ainsi que des denrées alimentaires non périssables et de l’eau.

Cette année, BC Hydro anticipe davantage de pannes de courant qu’à l'accoutumée lors des tempêtes. La sécheresse du début de l’automne a fragilisé la végétation, ce qui pourrait causer des dommages aux poteaux et aux fils électriques.

BC Hydro affirme avoir renforcé son système de modélisation météo pour que ses équipes soient prêtes à intervenir au bon endroit au bon moment. Mais la population devrait quand même se préparer.

Un minimum de préparation peut aider, même si vous pensez que ces événements sont imprévisibles , peut-on lire sur le rapport.

Après la pandémie, le climat

Ces événements climatiques ne sont pas isolés, mais s’inscrivent dans un contexte particulier marqué par la pandémie, dit Emily Jenkins, professeure associée en sciences infirmières à l'Université de la Colombie-Britannique, qui s’est intéressée à la question.

Ils arrivent en même temps que d’autres expériences qui nous ont laissés, en tant que population, avec un sentiment d’impuissance face au stress lorsqu’ils surviennent , affirme-t-elle.

Selon elle, il existe toutefois des manières d’appréhender ces craintes en tant que collectivités et de se rassembler qui devraient être davantage explorées.

Nous avons subi beaucoup d’isolement en tant que population, ces dernières années, et on sait que ç'a un impact sur la santé mentale des gens. De se rallier et d’entretenir des connexions peut être un moyen de se protéger. Si on est avec les autres, je pense qu’on peut se soutenir, s’aider à affronter cette fatigue et aussi trouver des façons de répondre à ces événements climatiques , dit-elle.

Avec des informations d'Audrey Simon