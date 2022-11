Laurent Dubreuil : « Mon but, c’est d’être le meilleur au monde »

À une semaine du début de la saison de coupe du monde, Laurent Dubreuil se sent dans la meilleure forme de sa carrière et il n’a qu’un objectif: être le patineur le plus rapide sur la planète.

Laurent Dubreuil a chaussé les patins pour une dernière fois, à l’entraînement à la maison avant de s'envoler pour la Norvège où aura lieu la première manche de la saison de coupe du monde. Les sensations ne pourraient être meilleures qu’en ce moment.

Ça va super bien, lance-t-il. Je viens de faire mon meilleur tour à vie sur l’anneau [mercredi matin], c’est vraiment de bon augure!

Après avoir dominé le championnat canadien avec des records de piste sur le nouvel anneau couvert de Québec, il s’est offert une semaine de congé. Les batteries sont rechargées et le patineur québécois est gonflé à bloc.

Il a connu la meilleure saison de sa carrière l’an dernier, mais il croit ne pas avoir tout livré encore.

Au championnat canadien, j’ai fait des temps plus vites que ceux que j’ai faits aux Olympiques pour les deux distances que je cours et c’était juste le début de saison.

« Je ne mentirai pas: mon but, c’est de gagner des médailles d’or. Je ne me sens pas arrogant de le dire. J’ai fait mes preuves et je me sens mieux que jamais. » — Une citation de Laurent Dubreuil, patineur de vitesse

Gagner aussi au 1000 m

Tout le monde sait ce que le Canadien peut faire sur 500 m, distance sur laquelle il a remporté son titre de champion du monde en 2021 en plus de décrocher neuf médailles en 10 courses ainsi que le titre de la saison en coupe du monde la saison dernière.

Mais sur 1000 m, distance sur laquelle il a gagné l'argent aux Jeux olympiques de Pékin, il n'a jamais été parmi les favoris pour l'emporter.

Il est convaincu que ça changera cette année.

Je n’ai jamais gagné le 1000 m de ma carrière, rappelle-t-il. J’ai plusieurs médailles, mais jamais de médaille d’or. Je pense que je suis capable de gagner les deux distances.

Laurent Dubreuil a gagné la médaille d’argent lors de l’épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse longue piste, aux derniers Jeux olympiques à Pékin. Photo : afp via getty images / SEBASTIEN BOZON

Le patineur de 30 ans a toujours été le plus rapide dans la première dans la première portion de la course au 1000 m, mais il est incapable de garder le rythme dans le dernier tour.

Il dit avoir travaillé sur sa fin de course, sans toutefois sacrifier son départ qui fait la clé de son succès.

Si tu améliores tes faiblesses, mais que tu es moins bon dans tes forces, ça fait de toi un patineur moyen. Moi, ce qui fait que je me démarque, c’est ma puissance, mon explosion et mon agressivité. Donc, ce que je voulais faire cette année, c’est d’aller en chercher un peu plus à la fin de la course, mais sans perdre la force du début.

Qui battra Laurent?

Laurent Dubreuil s’attend à monter sur le podium et il s’attend à y voir de nouveaux visages à ses côtés.

D’une part, parce que de bons patineurs seront absents. C’est le cas du Chinois Tingyu Gao qui a pris une année sabbatique après sa victoire au 500 m aux JO.

D’autres ne se sont tout simplement pas qualifiés pour les coupes du monde ou l’ont fait de peine et de misère.

Les Néerlandais Thomas Krol, Kjeld Nuis et Kai Verbaj, qui étaient les meilleurs au monde l’an passé au 1000 m, n’ont pas l’air à leur meilleur en ce moment , constate Dubreuil en analysant les temps enregistrés lors des qualifications nationales aux Pays-Bas.

« C’est quand même très surprenant quand les meilleurs au monde, des gars qui gagnent 5-6 par année, ont de la difficulté à se qualifier. » — Une citation de Laurent Dubreuil, à propos des patineurs néerlandais.

Dubreuil ne s’attend toutefois pas pour autant à remporter chaque course haut la main.