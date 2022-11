Se libérer du passé, un monument soviétique à la fois

On croirait assister à des funérailles en ce dimanche après-midi à Daugavpils. Les résidents défilent les uns après les autres avec des bouquets de fleurs et des chandelles sur la grande place de la Victoire.

L'ambiance est lourde, les visages sont longs. Ils sont venus dire au revoir à leur monument et se recueillir pour une toute dernière fois. Certains pleurent et ravalent leurs larmes; le cou tendu vers le ciel, ils ne le lâchent pas des yeux.

« Regardez comme il est beau, il ne dérange personne, c’est un hommage à nos hommes qui se sont sacrifiés pour nous libérer des nazis. » — Une citation de Nadia, russophone de Daugavpils

Nadia, une vieille dame emmitouflée dans un manteau de laine, les mains dans les poches, dit qu’elle n’a que du respect pour ce monument qui trône au milieu du parc et qu'elle lui est viscéralement attachée. Un obélisque argenté de 15 mètres de haut, entouré d’un anneau de cuivre sur lequel sont gravés les visages de soldats de l'armée rouge.

Elle le prend en photo et fait un signe de croix.

La mairie de Daugavpils a donné quelques jours aux résidents pour lui faire leurs adieux, car si tout se passe comme prévu, dans quelques heures, la structure sera démantelée.

Des lampions brûlent au pied du monument. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

« C’est du vandalisme, rien de moins que du vandalisme », dit Larisa, une autre sexagénaire qui vient d’allumer et de déposer une chandelle au pied du monument.

Elle dit qu'elle s’y recueille tous les ans le 9 mai pour célébrer le jour de la victoire. Celle de l'armée soviétique contre les nazis, en hommage à laquelle des centaines de monuments comme celui-ci sont érigés en Europe et dans les anciennes républiques soviétiques.

Ça fait des décennies que ces emblèmes divisent la population dans les pays d'Europe de l’Est. Depuis la dissolution de l’URSS en 1991, qui a ouvert la voie à leur indépendance, plusieurs pays ont opté pour en retirer des centaines de leur espace public.

C’est le cas, entre autres, de la Pologne et de la République tchèque.

Mais dans les trois pays baltes, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, le débat se poursuit et reflète deux visions bien différentes de l'histoire.

Si, pour les russophones comme Larissa et Nadia qui forment près du tiers de la population lettonne, ces monuments sont le symbole de la libération, pour la majorité lettonne, ils sont aussi et surtout un rappel de l’occupation soviétique qu’ils ont endurée après la Deuxième Guerre mondiale. Une époque marquée par la répression et les déportations massives vers les goulags.

C’est un symbole d'oppression, de mensonge, d'abus de pouvoir , dit Andrejs Faibusevics, un Letton qui milite depuis des années pour le démantèlement des emblèmes soviétiques dans son pays.

Andrejs Faibusevics milite depuis des années pour la démolition des structures qui glorifient l'ère soviétique en Lettonie. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Son sourire tranche avec les larmes qui coulent au pied du monument juste en face. Il ne peut cacher sa joie.

« Vous dire le bonheur que j'éprouve à l'idée de ne plus avoir à le croiser tous les jours, un emblème si toxique… c’est un soulagement, il était temps! » — Une citation de Andrejs Faibusevics

Car, conformément à la loi adoptée par le Parlement letton, tous les monuments qui glorifient les régimes autoritaires comme l'était celui de l’URSS doivent être retirés de l’espace public d'ici la mi-novembre.

Seules les structures qui hébergent des cimetières sont exemptées en vertu de cette loi adoptée au lendemain de l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Au moins 70 structures ont été ciblées et sont vouées à disparaître cet automne.

La guerre en Ukraine aura été la dernière goutte, et elle nous a offert une occasion historique de dire : "Ça y est, ça suffit, on les enlève" , explique Andrejs Faibusevics.

De la même façon que l'Allemagne s’est dénazifiée après 1945, nous devons réaliser nous aussi la désoviétisation des pays baltes, et c’est ce que nous sommes en train de faire , déclare Andrejs Faibusevics.

L'Estonie et la Lituanie entendent d’ailleurs emboîter le pas à la Lettonie où, depuis l’été, les villes, petites et grandes, se débarrassent de leur passé.

La Russie a d'ailleurs demandé à la communauté internationale de condamner la décision de se débarrasser des monuments de la guerre en accusant l'élite au pouvoir en Lettonie de se moquer avec cynisme de la mémoire des héros qui [...] ont sauvé les Lettons de souche de l’extermination totale , a annoncé l'ambassadeur russe.

Deux femmes se recueillent. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Au mois d'août, la démolition du monument de la guerre à Riga, le plus haut et le plus imposant du pays, aura été la plus spectaculaire. L'obélisque de 80 mètres de haut s’est effondré en plein jour devant les caméras.

À Daugavpils, l'opération démantèlement se prépare depuis quelques semaines, mais elle est particulièrement controversée et redoutée par la population.

La ville, située à 30 kilomètres de la frontière avec la Russie, est la deuxième de la Lettonie. De plus, 90 % des résidents sont des russophones, dont les ancêtres ont participé à la bataille pour chasser les nazis de la Lettonie.

Le maire de Daugavpils aura d'ailleurs tenté jusqu'à la toute fin de s’opposer à la démolition, mais en vain. Dans un message publié sur Facebook le week-end dernier, il a affirmé être déchiré entre la confusion et la rage et un sentiment de profonde injustice, tout en ajoutant que le monument sera démantelé la nuit dans le plus grand des respects, sans mise en scène brutale comme cela a été le cas à Riga quelques semaines plus tôt.

Cela n’a pas empêché des centaines de résidents de venir manifester leur colère une fois la nuit tombée.

Anna, une femme de 30 ans, est arrivée avec des fleurs. Elle nous a expliqué en sanglots que c’est un geste cruel de démolir ce monument qui honore le sacrifice de nos grands-pères .

Une femme pleure la démolition du monument érigé à la gloire des soldats soviétiques, comme l'était son grand-père. Photo : Radio-Canada / Benoît Roussel

C’est comme nous cracher au visage, dit Andei, un homme dans la cinquantaine. Ce monument est un souvenir et pas du tout un soutien à la Russie. Nous sommes coupables par association, ajoute-t-il en précisant qu’il s'oppose catégoriquement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

On peut s’opposer à la guerre en Ukraine, mais honorer les exploits de l'armée soviétique, l’un n'empêche pas l’autre , dit-il en montrant du doigt des dizaines de policiers qui ont été dépêchés sur la grande place et qui s’acharnent contre un groupe de jeunes hommes dans la vingtaine venus chanter en russe de vieux airs de la Grande Guerre.

C’est de la politique et ça va trop loin. C’est comme si nous n’avions plus le droit d’exister , affirme Andrei.

Les policiers ont même prévenu la foule que tout symbole de soutien à la Russie ne serait pas toléré.

La police interdit toute marque de soutien à la Russie. Cette femme a dû retirer son manteau, sous peine d'être expulsée du site. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Une femme, recueillie debout et vêtue d'une veste de sport ornée de l'emblème de la Russie, nous a dit qu’elle n’avait rien à se reprocher. Quelques minutes plus tard, les policiers l’ont escortée de force vers la sortie du parc. « Je suis Russe. C'est écrit dans mon passeport. Est-ce que c’est un crime? », s'est écriée la femme outrée en s’obstinant avec les forces de l’ordre.

Je ne porte pas de Z , je n'affiche aucun symbole en soutien à la guerre, dit-elle. Pouvez-vous me dire de quel crime je suis coupable, quelle loi j'ai violée? C'est complètement absurde!

Une jeune mère venue avec sa fille pour voir le monument secouait la tête, incrédule. Je ne reconnais plus mon pays, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis Lettonne, mais je parle russe comme mes ancêtres. On n'a pas le droit de chanter en russe, je suis dégoûtée. Je rentre à la maison triste et amère.

De le machinerie lourde détache l'anneau de cuivre où sont sculptés les visages des soldats de l'armée rouge. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Si elle est partie pour épargner sa fille des échanges musclés entre résidents et policiers, d'autres sont restés au chevet de leur monument jusqu’au petit matin pour voir les bulldozers entrer, en s'attaquant d’abord à l'anneau de cuivre.

Plusieurs se demandaient s’il ira au musée de la guerre de la ville ou au dépotoir.

Quelques minutes plus tard, à 4 h du matin, c’est l'obélisque qui est tombé sous nos yeux, raide comme un arbre.

Le monument est détruit. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

L’invasion de l’Ukraine par la Russie aura ramené en Lettonie ce besoin urgent de tourner la page et d’effacer toute glorification de la mère patrie.

Aujourd’hui, le monument soviétique de Daugavpils n’est plus, mais les tensions subsistent.