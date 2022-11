Des records de chaleur en vue samedi et dimanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si les prévisions d'Environnement Canada se confirment samedi et dimanche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il devrait y avoir des records de chaleur battus aux stations de Bagotville, à Saguenay, et Roberval.

Pour le moment, une température maximale de 18 degrés Celsius est prévue à Bagotville samedi, alors que le record établi en 2008 est de 17,2 degrés.

La probabilité d'établir une nouvelle marque est encore plus élevée dimanche. Un maximum de 21 degrés est attendu et le record est de 18,6 degrés.

Au Lac-Saint-Jean

Du côté de Roberval, une nouvelle marque est plus possible d'être atteinte dimanche avec une température maximale prévue à 21 degrés pour un record qui est de 20 degrés. Samedi, le maximum à 18 serait 1,5 degré sous le record.

Pour ce qui est de vendredi, aucun record n’a été battu. Le maximum de 17,5 degrés à Roberval à 16 h s’est approché à 1,3 degré du record établi en 1977.

Le froid de retour ensuite

À plus long terme, le froid sera bel et bien de retour en milieu de semaine. Jeudi, à Saguenay, le maximum prévu est de zéro degré.

Rappelons que le mois d’octobre a été plus chaud et sec que la normale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l’opposé, le printemps et le début de l'été avaient été exceptionnellement pluvieux.