Le service d’imagerie médicale temporairement suspendu au CLSC Petite-Nation

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a expliqué être dans l’obligation d'interrompre le service en raison de la pénurie de technologues en imagerie médicale.

À cause de la pénurie et de la fragilité de la main-d’œuvre au CLSC Petite-Nation nous avons dû orchestrer et organiser nos services pour offrir des services sans interruption sur tout le territoire et pour ce faire, nous avons dû, malheureusement, faire un bris de service complet au CLSC Petite-Nation pour l’imagerie médicale , a expliqué Zied Ouechteti, directeur adjoint de la direction multidisciplinaire et à la communauté (DSMC) au CISSS de l’Outaouais, en entrevue à Radio-Canada.

Les patients dont les demandes sont les plus urgentes seront temporairement transférés au service d’imagerie médicale de l’hôpital de Papineau.

Pour certaines conditions médicales ça pourrait être [problématique], mais il y a des corridors de services qui ont été mis en place avec les ambulances, le groupe de médecine familiale (GMF) et l'urgence, qui sont sur place au CLSC Petite-Nation, donc pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer, il y des transports adaptés qui ont été organisés et les patients qui ne peuvent pas se déplacer seuls seront pris en charge par les équipes du CLSC Petite-Nation , précise M. Ouechteti.

Selon Zied Ouechteti, près de 40 % des postes en imagerie médicale ne sont pas pourvus au CISSS de l’Outaouais.

La situation est un peu fragile au niveau des ressources humaines de toute la région et surtout dans les régions urbaines et dans Papineau. C’est tellement critique que si un employé prend des vacances ou part en maladie, on est obligé de réorganiser notre offre et nos services pour assurer une continuité des services dans les établissements qui vont assurer la couverture , souligne-t-il.

« La pénurie, elle est partout, mais spécifiquement en imagerie médicale, et plus spécifiquement au CISSS de l'Outaouais. » — Une citation de Zied Ouechteti, directeur adjoint au DSMC du CISSS de l’Outaouais

Malgré le fait que nous avons de grands enjeux de ressources humaines en imagerie médicale, notre établissement met tout en œuvre afin d’assurer le maintien des services, tout en étant toujours en action dans le recrutement de technologues , a déclaré le CISSS de l’Outaouais par voie de communiqué.

Attirer les jeunes vers la profession

La situation au CLSC Petite-Nation résulte directement de la pénurie de main-d'œuvre qui est accentuée par la réalité frontalière, a fait valoir Christine Prégent, la représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Outaouais.

La compétition avec l'Ontario, qui procure des conditions de travail qui sont supérieures à celles du CISSS de l'Outaouais , est particulièrement difficile, a-t-elle ajouté.

« Pour nous, c’est extrêmement important de s’attaquer à l’attraction et à la rétention du personnel pour essayer de freiner ça. » — Une citation de Christine Prégent, représentante nationale de l'APTS en Outaouais

Elle a d'ailleurs indiqué que le CISSS de l'Outaouais devait être plus agressif dans sa stratégie de recrutement, en misant sur la jeunesse, par exemple.

Il faut aller de façon très précoce dans les écoles, notamment au secondaire, pour donner envie aux jeunes d'emprunter cette branche-là dans leur carrière , a-t-elle donné en exemple.

Les technologues entrent sur le marché du travail aux termes d'une formation collégiale. Mme Prégent fait le pari que si les élèves du secondaire connaissaient mieux les professions en imagerie médicale, ils seraient plus nombreux à choisir un programme technique en ce sens au cégep.

Avec les informations d’Alexandra Angers