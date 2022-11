Mort de Riley Fairholm : une intervention policière qui donne à réfléchir

Les policiers ont agi « tel qu’enseigné à l’École nationale de police du Québec » lors de l’intervention au cours de laquelle Riley Fairholm a trouvé la mort le 25 juillet 2018, à Lac-Brome. C’est la conclusion à laquelle la coroner Géhane Kamel est parvenue dans son rapport à la suite de son enquête publique, dont Radio-Canada Estrie a pu obtenir copie.

Je n’ai pas de doute que les policiers ont craint pour leur vie , indique-t-elle. Cependant, Me Kamel réfute la thèse du suicide par policier interposé et estime qu’il est fondamental d’outiller les policiers avec les meilleures pratiques en matière de santé mentale .

La coroner a été chargée de l’enquête pour faire la lumière sur les circonstances ayant mené à la mort du jeune homme de 17 ans, abattu par les policiers d’un projectile à la tête. L’adolescent était en crise au moment des faits et brandissait un pistolet à air comprimé vers les policiers.

Questionnés à savoir s’ils s’étaient sentis en danger, les policiers ont tous répondu qu’ils ont craint pour leur vie, explique la coroner, dans son rapport. C’est dans cet état d’esprit que l’agent Desruisseaux a fait feu à 1 h 42, car il a eu une fenêtre d’opportunité et que Riley ne déposait pas son arme. Bien que ce fut une arme factice, cette information ne sera connue des policiers qu’après le tir fatal.

« J’ai demandé en cours d’enquête publique de faire une simulation à l’ ENPQ . Cet exercice a eu lieu le 29 août 2022 et j’en retiens essentiellement qu’il est difficile de prévoir la réaction d’une personne en crise. » — Une citation de Me Géhane Kamel, coroner

Me Géhane Kamel cite, par ailleurs, le Modèle national de l’emploi de la force qui justifie l’utilisation d’un degré de force infligeant des lésions corporelles graves ou la mort. Le comportement du sujet porte l’agent à croire, pour des motifs raisonnables, que l’individu a l’intention ou est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à une autre personne.

Pas un suicide par policier interposé

La coroner soutient cependant que la thèse du suicide interposé ne peut pas être retenue. Cette piste avait été suggérée pour expliquer pourquoi Riley Fairholm avait agi de la sorte. C’est ce dernier qui avait avisé les policiers qu’un individu armé - lui-même - se baladait sur la route 104 à Lac-Brome et avait un comportement inquiétant.

Me Géhane Kamel souligne plutôt que le jeune homme avait besoin d’aide et que si on avait mieux communiqué en amont, dès l’appel du 911 [...] la vie de Riley n’aurait pas été fauchée. Le rendez-vous fatal avec les policiers est à mes yeux la dernière pierre qu’il déposera pour obtenir de l’aide.

« Riley était en crise, ce fait est indéniable. Ce mal de vivre, plus grand que nature, aura malheureusement fait des ravages inestimables. La personne qui navigue en eaux troubles demeure ambivalente face à la mort. » — Une citation de Me Géhane Kamel, coroner

Elle ajoute que les policiers auraient aussi tout à gagner à être mieux outillés face à l’augmentation des problèmes de santé mentale. Peut-on s’attendre à ce qu’un policier soit un travailleur social? Je ne le crois pas. Mais peut-on espérer que l’on offrira des outils pour dénouer une crise éminemment explosive tout en s’assurant de la sécurité de tous? Je crois que oui. Mais, pour cela, il faut du temps, il faut une volonté des organisations policières pour faire un virage de paradigme parce que tout n’est pas blanc ou noir et que les policiers travaillent sur ce mince fil de fer que l’on nomme la zone grise.

La coroner se range ainsi du côté de la mère de Riley Fairholm, Tracy Wing, qui milite depuis la mort de son fils pour que les policiers aient davantage de formation sur l’intervention auprès de personnes en crise. Je crois que les policiers ont besoin de plus de formation et moins de pouvoir, parce que 61 secondes, c'est bien peu pour prendre une décision de tirer mortellement, ce n’était pas un accident , mentionnait-elle en 2021.

Plus d’actions en amont

La coroner jette également une partie du blâme sur les professionnels de la santé et sur le milieu scolaire de Riley Fairholm. Bien que dépassée par son comportement, l’école n’a pas mis en place des alternatives constructives, déplore-t-elle. Un plan d’intervention intégré aurait peut-être permis de sortir du paradigme de confrontation.

Elle dénonce également le suivi médical auquel a eu droit le jeune homme, qui s’est fait en dents de scie . La coroner mentionne que s’il avait bénéficié d’un meilleur accompagnement, son état dépressif majeur et son risque suicidaire se seraient atténués. Selon son analyse, les professionnels qui se sont succédé auprès de lui n’ont pas effectué le suivi adéquat pour s’assurer de son état de santé.