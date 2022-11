Inauguration des écoles Le ruisseau et À la découverte

Les écoles Le ruisseau de Brooks et À la découverte d’Edmonton ont été inaugurées, jeudi, en compagnie de parents, d'enfants et de membres du personnel scolaire tout en sourires. Après des années d’attente, les deux bâtiments colorés font le bonheur de leur communauté respective.

En 2004, Rose Bédard, une mère de famille de Brooks, songeait à envoyer ses enfants à Medicine Hat, à une heure à l’est, pour qu’ils puissent poursuivre leur scolarité en français. Rapidement, son désir a mené à une étude, puis à l’ouverture de l’école francophone de Brooks dans des locaux préfabriqués l’automne suivant.

Inauguration de la nouvelle école Le ruisseau à Brooks ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Le café show Inauguration de la nouvelle école Le ruisseau à Brooks. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Dix-huit ans plus tard, l’école Le ruisseau inaugure son nouveau bâtiment flambant neuf. D’une capacité de 225 élèves de la maternelle à la 12e année, elle en accueille actuellement 72. L’école a donc tout l’espace nécessaire pour croître.

L'École Le ruisseau peut accueillir jusqu'à 225 élèves. Photo : Radio-Canada / Rudy Desjardins

Les élèves en sont ravis. Ilona Christina Kibangou, une élève de 10e année, apprécie l’espace dont ils bénéficient. Maintenant, on a des cours qu’on n’avait pas avant. Avant, puisqu’on n’avait pas de sciences, on devait aller dans l’école anglaise pour ça, mais maintenant, on a des profs pour ça, des salles de chimie. C’est pratique. Et les casiers aussi! , lance-t-elle.

Bryanna Patipe Nawe, elle, est en 11e année et est heureuse de pouvoir terminer ses études secondaires dans une si belle école. J’aime tout, en fait. Ici, c’est beaucoup plus grand, on a de la place pour tout le monde , dit-elle.

« J’adore être dans un endroit où on peut s’épanouir en tant qu’élève. » — Une citation de Bryanna Patipe Nawe, élève de 11e année à l'école Le ruisseau

L’école bénéficie aussi du premier parc naturel de la municipalité de Brooks, où des roches et des branches sont intégrés aux jeux pour enfants.

La municipalité a investi pour la création de ce parc de jeux naturel à côté de l'école. Photo : Radio-Canada / Rudy Desjardins

Cette nouvelle école vient donner un nouveau souffle à la communauté scolaire du sud de l’Alberta , estime Geneviève Poulin, conseillère pour FrancoSud. D’anciens élèves et d’anciens membres de la communauté scolaire de partout dans le sud de la province ont assisté à l’inauguration.

Ça amène une fierté et ça donne un regain d’énergie aussi pour les autres régions qui attendent de nouvelles infrastructures. Ils peuvent se dire ‘’ça s’est fait là, ça s’en vient chez nous aussi’’ , ajoute la conseillère.

À la découverte de la nouvelle école francophone d’Edmonton

Annoncé il y a quatre ans, le déménagement de l'école À la découverte dans le quartier Queen Mary Park d’Edmonton a été officialisé par une soirée dans le nouveau gymnase de l'école. Les élèves ont offert aux parents une prestation musicale pour l’inauguration, entonnant la chanson officielle de l’école.

Les enfants ont chanté l'hymne national, ainsi que la chanson thème de l'école À la découverte. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

La professeure de musique qui les accompagne à la guitare, Jacynthe Arsenault, est aussi directrice adjointe de l’école. Elle peine à croire que les plans d’architecture qu’elle a vus il y a plusieurs années sont devenus réalité.

C’est tellement joli, on a une belle lumière, de grands espaces pour les élèves, des endroits confortables ou on encourage la lecture et la collaboration avec les élèves. C’est extraordinaire , affirme-t-elle, des étoiles dans les yeux.

L'école bénéficie d'un grand gymnase, où la communauté s'est réunie jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Danielle Bénard

Selon le directeur de l’école, Serge Afana, la patience de la communauté francophone a payé. L’attente était longue, certes, mais cela valait la peine d'attendre pour avoir un joyau comme celui-ci , croit-il.

L’école À la découverte, qui accueille présentement des élèves de la maternelle à la 9e année, a une capacité de 400 élèves. Elle est remplie à moitié pour le moment, ce qui offre de nombreuses opportunités de croissance à l’avenir.

Avec les informations de Rudy Desjardins et Danielle Bénard