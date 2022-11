Le groupe québécois Men I Trust chez Jimmy Fallon avec Joey Bada$$

Men I Trust, groupe fondé à Québec et établi à Montréal, était de passage à l'émission américaine The Tonight Show Starring Jimmy Fallon mercredi soir, où ses membres ont interprété une chanson avec le rappeur Joey Bada$$, qui a échantillonné leur chanson Show Me How pour son dernier album.

Groupe incontournable de la scène indépendante québécoise depuis ses débuts, en 2014, Men I Trust peut compter sur une légion de fans partout dans le monde. Avec sa dream pop sensuelle tout en basses et en synthétiseurs, le trio a fait son chemin jusque dans le milieu du hip-hop américain, alors que Joey Bada$$ a repris un extrait de l’une de ses chansons les plus connues, Show Me How (2018), sur son propre titre Show Me, contenu dans l’album 2000, lancé cet été.

On peut notamment y entendre la voix douce d’Emmanuelle Proulx, bien que l’échantillon (ou sample, en anglais) a été monté de quelques tonalités pour les besoins de Joey Bada$$. Les trois membres du groupe ont accompagné le rappeur sur le plateau de Jimmy Fallon pour ce qui était leur première apparition dans une émission de fin de soirée aux États-Unis.

Beaucoup d’amour pour Men I Trust, qui non seulement a eu la gentillesse de me laisser échantillonner la chanson Show Me How, mais qui m’a aussi accompagné en direct à la télévision pour la présenter au monde , a écrit Joey Bada$$ sur Instagram après la prestation.

Men I Trust a lancé son dernier opus, Untourable Album, en 2021. Le groupe sera en tournée partout aux États-Unis à partir du 8 novembre, avec un petit détour au Mexique le 20 novembre.