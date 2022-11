Des parents désespérés face à la pénurie de médicaments antidouleur pour enfants

Alors que la saison du rhume et de la grippe bat son plein à travers le pays et que de nouveaux variants de la COVID-19 apparaissent dans le monde, des parents ontariens expriment leur frustration face au manque de médicaments pédiatriques antidouleur et anti-fièvre contenant de l'acétaminophène et de l'ibuprofène.

Un manque d'ingrédients bruts pour fabriquer les médicaments, ainsi qu’une augmentation de virus respiratoires, sont à l’origine de cette pénurie, selon des professionnels de la santé en Ontario.

Des pharmaciens de la province affirment par ailleurs que les achats de médicaments sous le coup de la panique épuisent les stocks très rapidement.

Face à cette pénurie de remèdes antidouleur et anti-fièvre, certains parents se tournent vers les services d’urgences. Selon des médecins, les familles y passent des heures d’attente avant d’être vues pour des rhumes et des virus, dans le but d'obtenir des analgésiques pédiatriques que l’on trouve habituellement en pharmacie.

C'est absolument dévastateur de voir que votre enfant souffre et que vous êtes complètement impuissant , déclare Washim Ahmed, père de deux enfants à Pickering, à environ 40 km au nord-est de Toronto.

Le père de famille dit avoir multiplié les visites à l'hôpital jusqu’à ce qu’il fasse le plein de médicaments aux États-Unis.

Lors d’un séjour à Détroit, aux États-Unis, Washim Ahmed a fait le plein d'analgésiques pour enfants. Photo : CBC News / Pelin Sidki

Nous avons effectué au moins six visites à l'hôpital cette année avec mes enfants , dit M. Ahmed qui explique que la situation s'est aggravée depuis que son enfant de trois ans est revenu de l’école en ramenant des infections à la maison.

Lors d’un séjour à Détroit, aux États-Unis, Washim Ahmed a fait le plein d'analgésiques pour enfants dans une pharmacie bien approvisionnée. Il a même rapporté des médicaments pour d’autres familles dans le besoin, dont une qui a conduit plus d’une heure, depuis Oakville, pour obtenir ces précieux analgésiques.

La Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies respiratoires infectieuses chez les enfants, dit qu'elle comprend que la pénurie crée de l'anxiété pour les parents.

Je pense que cela va être une saison respiratoire difficile , souligne-t-elle. Nous avons toujours la COVID et nous avons supprimé les mesures de santé publique, et vous avez ces enfants pour la plupart non vaccinés à l'école.

La spécialiste espère toutefois que la pénurie soit de courte durée.

« C'est un médicament assez basique, nous aurions pu essayer de le trouver dans d'autres pays. » — Une citation de Dre Anna Banerji, spécialiste des maladies respiratoires infectieuses chez les enfants

Elle ajoute que les gens devraient éviter d'utiliser des médicaments périmés et faire attention en donnant des doses fractionnées.

Si vous en donnez trop, vous pouvez avoir des problèmes avec l'enfant, en particulier avec le foie , prévient Anna Banerji.

Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas donner d'aspirine à un enfant qui a de la fièvre, car il peut y avoir une réaction grave, une complication grave , ajoute la spécialiste.

Se tourner vers les pharmaciens

Face à la pénurie, se tourner vers un pharmacien est une possibilité, à condition qu'il ait les ingrédients et la capacité de composer des médicaments.

Ils jonglent déjà avec les vaccins contre la grippe et la COVID, et n'offrent la préparation que dans certains endroits , explique Danielle Paes, pharmacienne en chef de l'Association canadienne des pharmaciens.

À Ottawa, la pharmacienne Lubna Fawaz affirme que le manque d'ingrédients bruts pour fabriquer les médicaments contre la fièvre des enfants a entraîné des pénuries dans son magasin depuis le début du printemps 2022.

Elle exhorte le gouvernement canadien à trouver une solution rapide, notamment en encourageant davantage la fabrication de produits pharmaceutiques.

Le 3 novembre, le chef de l'opposition Pierre Poilievre a publié une déclaration reprochant au gouvernement de ne pas s'occuper des pénuries.

Des mamans et des papas désespérés doivent maintenant choisir entre emmener leurs enfants malades dans des salles d'urgence surpeuplées ou traverser la frontière avec les États-Unis, où il n'y a pas de pénurie de ces médicaments de base. Les étagères américaines sont bien remplies. Les étagères canadiennes sont vides.

Santé Canada affirme avoir commencé à autoriser l'ibuprofène en provenance des États-Unis pour une utilisation hospitalière. L’agence ajoute qu’elle autorisera bientôt l'approvisionnement en acétaminophène en provenance d'Australie, pour une utilisation hospitalière également.

Les médicaments importés doivent respecter les normes de santé canadiennes, souligne Santé Canada.

Avec les informations de Marina Von Stackelberg de CBC