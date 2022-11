59 patients manitobains opérés à Fargo depuis 9 mois

Un total de 59 patients manitobains en attente d'une chirurgie de la colonne vertébrale ont été opérés à Fargo dans le Dakota du Nord au cours des neuf premiers mois de l'entente entre le Manitoba et l’organisme de santé américain Sanford Health, afin de réduire l’arriéré des opérations chirurgicales de la province.

Le gouvernement provincial a entièrement payé le coût de ces interventions au sud de la frontière pour réduire les retards chirurgicaux et de diagnostics accumulés pendant la pandémie.

Afin de régler le problème des arriérés d’opérations chirurgicales, plus rapidement, la province annonçait en août d'autres ententes avec des fournisseurs de soins hors de la province en plus de renouveler celle à Fargo.

La province s'était entendue aussi avec Big Thunder Orthopedic Associates, dans le nord-ouest de l'Ontario et la Cleveland Clinic en Ohio pour des opérations du genou et de la hanche.

Elle s'attendait à ce que ces ententes permettent d'opérer jusqu'à 750 Manitobains en attente de ces opérations.

Outre les opérations réalisées à Fargo, un total de 28 Manitobains ont pu être opérés par Big Thunder Orthopedic Associates dans le nord-ouest de l’Ontario, a indiqué le gouvernement par courriel, jeudi.

De plus en plus de Manitobains connaissent ce service

La province estime que les patients qui se feront opérer hors de la province seront plus nombreux au fur et à mesure que le processus sera simplifié et que davantage de Manitobains connaîtront cette option.

Pendant la période de questions à l'Assemblée législative, jeudi, le chef du Nouveau Parti démocratique, Wab Kinew, a demandé à la première ministre de révéler les sommes publiques injectées dans cette mesure, un chiffre que le gouvernement a gardé secret.

La première ministre Heather Stefanson n'a pas non plus offert une estimation des coûts. Elle a déclaré que l'important est que ces personnes obtiennent les interventions chirurgicales dont elles ont besoin .

Le gouvernement soutient que la somme ne peut être communiquée que plus tard, car le montant pour chaque patient varie en fonction des soins reçus.

Le Manitoba s'est engagé à consacrer 110 millions de dollars aux travaux de son groupe de travail responsable de s’attaquer aux arriérés de diagnostics et de chirurgies.

En plus de payer pour les interventions effectuées à l'extérieur de la province, la province s'efforce d'accroître la capacité locale pour accélérer les interventions déjà retardées.

Mme Stefanson a ajouté, lors de la période de questions, que le Manitoba a effectué plus de chirurgies cardiaques et de la cataracte en 2022 qu’elle n’en avait réalisé en 2020 et 2021.

Le groupe de travail a récemment dévoilé un tableau de bord en ligne pour suivre les progrès dans la réduction des temps d'attente et du volume des listes d'attente.

Avec les informations de Ian Froese