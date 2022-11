Une travailleuse saisonnière craint d’être expulsée avant sa chimiothérapie

Kerian Burnett, 42 ans, est arrivée au Canada cette année après avoir été engagée dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers ( PTAS ), un programme fédéral.

Elle cueillait des fraises à la ferme Balamore, située à Great Village en Nouvelle-Écosse, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Truro.

À la mi-septembre, des examens médicaux ont révélé que Mme Burnett souffrait d’un cancer du col de l’utérus.

Son contrat du programme de travailleurs agricoles stipule qu’elle doit avoir quitté le Canada le 15 décembre. Or, Mme Burnett, qui a déjà subi deux opérations ces derniers mois, ne sait pas si les traitements de chimiothérapie dont elle a maintenant besoin se prolongeront au-delà de cette date.

Kerian Burnett croit que sa vie est en danger si elle on l’expulse du Canada dans les prochaines semaines. Elle pense à son conjoint, ses six enfants et ses deux petits-enfants qui vivent en Jamaïque et dit qu’elle s’accroche à la vie pour tous ces gens.

Elle supplie le gouvernement de la Nouvelle-Écosse de lui permettre de rester dans la province le temps de recevoir ses traitements de chimiothérapie.

Si je dois dormir dans la rue, je vais le faire, mais je ne retourne pas , dit-elle. Le système de santé jamaïcain est très, très, très mauvais .

Déjà, ses frais médicaux au Canada s’élèvent à 81 000 $.

À travers son employeur, Balamore Farm, elle avait une couverture santé qui pouvait atteindre 100 000 $.

Elle ne sait plus si elle est éligible, car le 6 octobre, elle a reçu une note de cessation d’emploi de Balamore Farm dans laquelle on peut lire qu’elle n’est plus à l’emploi de l’entreprise depuis le 21 juin, à cause de ses problèmes de santé. En juin, Mme Burnett avait dû arrêter de travailler, car la douleur était trop forte.

Kerian Burnett a reçu de Balamore Farm cette note, qui lui dit qu'elle ne travaille plus depuis le 21 juin.

Dans sa lettre, le propriétaire de la ferme, Joe Cooper, indique avoir permis à Mme Burnett de rester dans les appartements des travailleurs jusqu’au 12 octobre, date à laquelle le travail effectué par ce groupe se terminait. Balamore Farm n’a pas répondu à de multiples demandes d’entrevue.

La note indique aussi qu’on lui a remis son billet d’avion pour retourner en Jamaïque avec les autres travailleurs saisonniers de sa cohorte.

Mme Burnett n’a pas pris ce vol. Elle a quitté les habitations des travailleurs agricoles à la date prévue et trouve du logement temporaire chaque deux semaines à Halifax, avec l’aide des travailleurs sociaux de l’hôpital Victoria General et de l’Association des travailleurs sociaux noirs.

Les soins de santé dont Mme Burnett a besoin ne sont pas couverts par le programme d’assurance maladie en Nouvelle-Écosse.

Selon la province, les travailleurs étrangers temporaires doivent avoir un permis de travail de 12 mois pour être couverts par le programme. Les permis de travail octroyés par le fédéral dans le cadre de son Programme des travailleurs agricoles saisonniers sont de 8 mois, au maximum.

Une porte-parole du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Khalehla Perrault, a indiqué dans un courriel qu’il appartient aux employeurs qui embauchent des travailleurs saisonniers par l’entremise du programme fédéral de décider s’ils offriront ou non une assurance maladie privée.

Un travailleur saisonnier temporaire qui ne bénéficie pas d’une telle couverture ne sera pas privé de soins en Nouvelle-Écosse, indique la porte-parole. Cependant, le coût du traitement sera facturé à l’individu .

La solution pourrait se trouver du côté fédéral. Un responsable des communications d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Jeffrey MacDonald, a refusé de dire si Mme Burnett risquait la déportation, car le ministère, dit-il, ne peut commenter des cas hypothétiques.

Il a indiqué qu’un individu dont le contrat de travail obtenu dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers a expiré, et qui souhaite rester au Canada un certain temps à cause d’une blessure, par exemple, peut soumettre une demande à cette agence fédérale pour que son statut de travailleur soit prolongé ou modifié.

D’après le reportage d’Anam Khan