Le soleil et le temps chaud jouent les trouble-fêtes pour les producteurs de sapins

Si le soleil et les 21 degrés prévus en fin de semaine font le bonheur de plusieurs, ils ont tout de même des impacts néfastes pour la récolte des sapins. À tel point qu'il faut complètement suspendre les opérations sur pause pour les trois prochains jours.

Pour s'assurer que les sapins se conservent bien, le meilleur temps pour faire la coupe, c'est lorsqu'il y a du gel le matin et que la température ne doit pas dépasser les 10 degrés.

Si on le coupe à 11 h, qu'on l'emballe à 13 h et qu'on le sort du champ avec un tracteur à 16 h, il a été exposé à la grosse chaleur toute la journée. Un arbre a une réserve d'humidité de 30 jours. Si le consommateur l'achète le 1er décembre, bien on veut qu'il se rendre jusqu'à Noël en bonne condition , explique le copropriétaire de la Sapinière et pépinière Downey, Larry Downey.

Il faut donc retirer rapidement les arbres du champ pour le protéger du vent et du soleil qui pourraient les assécher. Les sapins qui ont déjà été coupés n'auront pas ce problème puisqu'ils sont entreposés près de la forêt à l'humidité.

« D'habitude, ce sont les tempêtes de neige qui nous empêchent de couper les sapins, pas le temps chaud. » — Une citation de Larry Downey, copropriétaire de la Sapinière et pépinière Downey

Pour rattraper le temps perdu, Larry Downey compte faire faire des heures supplémentaires à ses employés la semaine prochaine.

L'inflation touche aussi les sapins

Il faudra sortir plus d'argent pour se procurer un arbre de Noël cette année. En moyenne, la hausse devrait atteindre 5 $, soit environ 10 %.

C'est surtout l'engrais, la gasoline pour faire l'entretien de la plantation. On a aussi donné deux augmentations à nos employés. On a donné un bonus au printemps et à l'automne. Parce que les arbres de Noël, c'est l'fun, on est en agriculture, on est dehors, mais c'est un peu difficile. Il faut prendre soin de nos employés et les gâter un peu , explique M. Downey.

Pour contrer la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans plusieurs domaines, l'entreprise fait appel à des travailleurs étrangers, entre autres.

Avec les informations de Brigitte Marcoux