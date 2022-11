L’expérience mémorable de deux pères québécois et d’une mère porteuse terre-neuvienne

Carl Mastrovito et Alexandre Béland, un couple de Montréal, viennent de vivre l’un des moments les plus mémorables de leur vie, soit la rencontre avec leur fille Sofia, née du ventre d’une mère porteuse à Terre-Neuve-et-Labrador.

C’est une expérience tellement unique et spéciale , lance Carl Mastrovito, l’un des papas, en tenant fièrement sa fille dans ses bras.

L’aventure s’est déroulée sur une période d’environ deux ans. Pendant la pandémie, Carl Mastrovito et Alexandre Béland ont entrepris des démarches auprès d’une agence représentant des mères porteuses pour avoir un enfant.

Trouver le « bon match »

Carl et Alexandre ont franchi les différentes étapes du processus pour ensuite se retrouver devant le moment le plus difficile : l’attente d’un appel d’une mère porteuse qui les a choisis.

Pour nous, ça a pris six mois avant d’avoir le premier appel, que Lesley voulait être notre mère porteuse , dit Carl Mastrovito.

Ils ont finalement été choisis par Lesley Rumsey, une mère de Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador qui a décidé de devenir mère porteuse pour la première fois.

Honnêtement, ça me semblait naturel , explique-t-elle, en précisant qu’elle voulait faire sa part pour aider un couple à connaître la joie de devenir parent, elle-même mère d’une fille.

Avant la naissance de Sofia, Carl et Alexandre se sont rendus à maintes reprises à Saint-Jean pour voir Lesley et sa famille. Ils ont développé une relation étroite avec eux et « font partie de la famille. » Photo : Radio-Canada

Dès la première rencontre avec les futurs papas, Lesley savait qu’elle avait fait le bon choix.

Vous ressentez cette chimie, cet instinct quand tu ressens quelque chose pour des personnes .

Alexandre est du même avis et a été agréablement surpris du lien qui s’est rapidement fait avec Lesley.

Ça a cliqué assez rapidement, et facilement, ça semblait déjà très naturel avec Lesley, donc un court moment d’émotion et situations bizarres, mais par la suite, assez rapidement on est devenus très proches , dit-il.

L’arrivée du bébé chamboule tous les plans

Sofia était une surprise! , lance la mère porteuse en riant. Elle explique que bébé Sofia a décidé de venir au monde trois semaines plus tôt que prévu.

« On sait très bien que c'est les bébés qui décident, que c'est eux les boss du temps bien sûr! » — Une citation de Carl Mastrovito

Ce qui a bien sûr compliqué les choses pour les papas, qui devaient voyager de Montréal à Saint-Jean, le plus rapidement possible.

La panique s’est installée rapidement, il fallait changer les billets d’avion, les vols pour Terre-Neuve ne sont pas fréquents de Montréal, [...] changer le condo qu’on avait loué, les voitures, appeler les avocats , explique Carl.

Sofia Béland-Mastovito Photo : Radio-Canada

Lesley s’est rendue à l’hôpital avec sa sœur qui a tenu les futurs papas informés pendant l’accouchement.

Au bout d’un moment, les plans ont encore changé.

On a reçu un facetime d’un docteur à Terre-Neuve ici, qui a pris le téléphone, il nous a dit que les signes vitaux de la petite montaient, descendaient vraiment rapidement, puis qu’il fallait penser à une césarienne dans les prochaines minutes , dit Carl.

Un autre long moment d’attente et d’appréhension pour les pères qui ont finalement reçu un message bien spécial sur leur téléphone.

Sa sœur nous a écrit : Hello Daddies!, avec la photo du bébé, c’est comme ça qu'on a su qu’elle était née!, lance Carl.

Carl Mastrovito et Alexandre Béland rencontrent Sofia pour la première fois à Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Alexandre Béland affirme avoir ressenti beaucoup de fébrilité et d’émotions à ce moment-là, mais aussi un sentiment de culpabilité, devant le fait qu'ils n'étaient pas présents à l'hôpital.

On n’est pas là pour notre enfant, c‘est certain que c’est un moment qu’on veut vivre en tant que couple, mais c’est un parcours à trois, on voulait évidemment être là pour Lesley, pour pouvoir la supporter, beaucoup de regrets de ce côté-là, mais ça fait partie du processus, c’est un bébé et il y a de l’inconnu.

Gagner une famille élargie

Avant la naissance de Sofia, Carl et Alexandre se sont rendus à maintes reprises à Saint-Jean pour voir Lesley et sa famille. Ils ont développé une relation étroite avec eux et font partie de la famille .

J’ai été chanceuse. Il n’y a pas beaucoup de mères porteuses qui ont la chance de rencontrer les parents, plusieurs fois , dit Lesley. Elle espère que Carl et Alexandre lui enverront des photos de Sofia et reviendront la voir.

« C'est entièrement à eux de décider s'ils veulent le faire, mais nous leur disons qu'ils peuvent revenir! » — Une citation de Lesley Rumsey, mère porteuse

Carl et Alexandre se disent reconnaissants de l’accueil qu’ils ont reçu. On a toujours un sentiment d’appartenance ici, ça, c’est sûr, ça, c’est pour la vie.

Le couple espère agrandir leur famille avec un deuxième enfant. Lesley s’est déjà engagée à porter le frère ou la sœur de Sofia.

Pour le moment, l’heure est aux réjouissances, car Sofia est née en bonne santé.

Elle sera toujours une Terre-Neuvienne! Née ici, son passeport dira toujours ''née à Terre-Neuve'' et nous en sommes très fiers , dit Carl Mastrovito.

D’après les informations de Kyle Mooney