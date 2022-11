Grève en éducation : des parents frustrés, mais compréhensifs

Ce sont des gens qui aiment nos enfants. C’est eux qui prennent soin de nos enfants , affirme Nathalie Rainville, de North Bay, qui est mère de trois enfants d’âge scolaire.

Le but n’est pas de faire du tort aux enfants. C’est de pouvoir survivre.

Elle a reçu des courriels des écoles de ses enfants indiquant qu’elles seraient fermées.

Nathalie Rainville dit avoir entendu beaucoup de désinformation concernant les demandes des employés de soutien en grève. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

J’ai fait savoir à ma gérante qu’encore une fois je ne pouvais pas aller [au travail]. C’est comme quand les autobus sont annulés , explique-t-elle.

Elle a finalement amené ses deux plus jeunes enfants jouer dans un parc adjacent à son travail, et a pu travailler environ une heure et demie avant de devoir rentrer à la maison.

La semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire [si la grève se poursuit]. Je n’ai pas de famille à North Bay pour garder mes enfants.

Julie Lupetu, de Windsor, est aussi mère de trois enfants.

Elle a été obligée de rester à la maison, pour surveiller ses enfants qui font l’école en ligne. Il faut être là quand ils ont accès à l’électronique toute la journée.

Ses sentiments sont mitigés par rapport à la grève, confie-t-elle. Il y a une part de moi qui est solidaire. Ils font des réclamations pour de meilleures conditions de travail.

En tant que parent, c’est vraiment difficile , continue-t-elle.

« Il y a certains parents qui ne sont pas payés s’ils restent à la maison. Si ça finit par durer, ce sera compliqué. Ce sera au bon vouloir de mon employeur, dans mon cas. » — Une citation de Julie Lupetu, mère de trois enfants

Elsa St-Onge, de Hearst, a pour sa part deux enfants d’âge scolaire.

Elle se considère parmi les chanceuses qui peuvent compter sur l’aide de leur famille. Il y en a qui doivent carrément prendre congé.

Les enfants d'Elsa St-Onge ont passé la journée chez leur grand-mère. Photo : Avec la permission d'Elsa St-Onge

C’est dommage que ça nous affecte, mais au final c’est pour le mieux , nuance Mme St-Onge. C’est pour le bien-être de nos enfants, pour qu’ils soient avec des gens qui ont envie d’être là et qui aiment leur travail.

Même son de cloche pour Nathalie Rainville, qui dénonce l’imposition d’un contrat de travail.

« Est-ce que c’est vraiment ce qu’on veut pour nos enfants, travailler avec des gens qui sont juste fâchés ? » — Une citation de Nathalie Rainville, mère de trois enfants

Ce sont des droits humains. Ils ont droit de vivre au-dessus du niveau de pauvreté, ajoute-t-elle.

Deux ou trois emplois pour joindre les deux bouts

Mme Rainville dit connaître des employés de soutien du milieu de l’éducation qui ont besoin de plus d’un emploi pour vivre décemment. J’ai un meilleur salaire qu’eux, et même pour moi c’est difficile, j’ai un deuxième emploi.

C’est le cas d’Elise Cameron, aussi de North Bay, qui est intervenante en adaptation scolaire depuis près de 20 ans. Je suis une mère seule, avec deux enfants. Juste vivre de mon salaire, je ne peux pas.

« J’ai un autre emploi, en plus j’ai des locataires, juste pour être capable de vivre, et pas de façon luxueuse, juste comme un humain. Les loyers sont immenses. Le prix de tout continue d’augmenter. » — Une citation de Elise Cameron, intervenante en adaptation scolaire

Elle aimerait travailler comme intervenante pendant encore 10 ans, mais ne sait pas si ce sera possible.

Elise Cameron affirme que les syndiqués demandent plus de stabilité d'emploi, en plus de meilleurs salaires. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Michel Gagnon est concierge dans une école de North Bay et organisateur syndical.

Il confie avoir déjà dû visiter une banque alimentaire lorsqu’il s’est retrouvé seul avec ses deux enfants.

Michel Gagnon est prêt à lutter pour les droits des syndiqués, malgré les menaces d'amendes et d'emprisonnement. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Une des membres du syndicat lui a confié dans les derniers jours qu’elle ne pouvait pas acheter un sac de croustilles à ses enfants pour une activité spéciale pendant la fin de semaine.

« Malheureusement maman doit dire non, car elle n’a pas les moyens, raconte M. Gagnon. Elle doit se rendre à la banque alimentaire après [avoir été à l’épicerie], pour être capable de nourrir ses enfants. » — Une citation de Michel Gagnon, concierge