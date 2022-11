Cruauté animale : une ex-conseillère municipale déclarée inapte à siéger

Elizabeth Leclerc et son conjoint Antoine Bédard sont accusés d'avoir maltraité des animaux pendant plus d'une décennie au chenil d'Expédition Mi-Loup, l'entreprise de chiens de traîneau située à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans dont ils étaient les propriétaires.

La juge de la cour supérieure Isabelle Breton a accueilli favorablement la requête de la commission municipale du Québec (CMQ). La CMQ plaidait qu'Elizabeth Leclerc devait être déclarée inapte à siéger en raison des accusations criminelles à son endroit.

Bien que madame Leclerc soit présumée innocente, les reproches graves et sérieux qui pèsent actuellement sur madame Leclerc sont de nature à déconsidérer l'administration de la Municipalité et porter atteinte à l'honneur et la dignité de la fonction , plaidait la commission dans sa requête.

Elizabeth Leclerc ne s'est pas opposée à cette demande.

Élisabeth Leclerc a été élue conseillère municipale de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans en 2017. Photo : Autour de l'île

Elle a remis sa démission au maire Jean Lapointe le mois dernier, le tout devrait en théorie être officialisé le 7 novembre prochain, lors du prochain conseil municipal.

Expédition Mi-Loup a fermé ses portes au printemps dernier dans la foulée d'allégations de maltraitance animale rapportée dans les médias.

Traitements cruels

Les documents de la cour obtenus par Radio-Canada lèvent le voile sur le caractère macabre des accusations qui pèsent contre les responsables de l'entreprise.

Entre 2008 et 2022, Elizabeth Leclerc, son conjoint Antoine Simard, ainsi qu'Édouard Parent sont accusés d'avoir infligé des traitements cruels aux bêtes. Selon le mandat d'arrestation, ils auraient tué et/ou mutilé et/ou empoisonné et/ou estropié des chiens .

Une photo du chenil prise par un inspecteur du MAPAQ en 2014. Pendant plusieurs années, Expédition Mi-Loup avait à sa garde plus de 200 chiens. Photo : MAPAQ

« L'enquête mentionne que des méthodes telles que la pendaison, la chambre à gaz artisanale la congélation et l'arme à feu auraient été utilisées » — Une citation de Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale



Me Naomi Gunste et Me Lucie Tritez de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale ajoutent que la preuve recueillie par les policiers est à première vue étoffée et crédible et qu'elle s'appuie sur plusieurs témoignages et des photos non contradictoires .

Avec la collaboration de Yannick Bergeron