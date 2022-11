Scanner un coquelicot pour apprendre l’histoire des soldats tombés au champ d’honneur

Il n'y a pas besoin de code barres ou de code QR , car le site web reconnaît automatiquement la forme du coquelicot et la photo d'un soldat mort au combat apparaît alors instantanément avec son histoire.

Cela nous fait réaliser qu'il y a des gens derrière ces coquelicots , affirme Tammy Wheeler, directrice générale de la Légion royale pour l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest basée à Calgary.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Edward G.C. Richards a piloté des bombardiers Lancaster pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Légion royale canadienne

Né à Strathmore, en Alberta, le 10 octobre 1916, Edward G.C. Richards fait partie des histoires à découvrir sur la plateforme numérique. Edward G.C. Richards a grandi à Whitehorse, où il s'est porté volontaire pour l'armée de l'air. Il a suivi une école de bombardement et de tir avant de partir piloter des bombardiers Lancaster pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors d'un raid aérien au-dessus de l'Allemagne en mars 1945, son avion a été abattu. Il avait 28 ans et a laissé derrière lui sa femme et sa petite fille.

« C'étaient de vraies personnes qui avaient de vraies familles et qui ont tant souffert, alors c'est une façon de lire un peu sur leurs histoires. » — Une citation de Tammy Wheeler, directrice générale, Légion royale de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest

Un coquelicot pour se souvenir

En 1921, l'association des vétérans de la Grande Guerre, l'une des organisations qui formeront plus tard la Légion royale canadienne, adopte cette fleur comme symbole de mémoire des sacrifices des soldats tombés pour la liberté.

Depuis, chaque année, du dernier vendredi d'octobre au jour du Souvenir, les Canadiens sont encouragés à porter des coquelicots pour promouvoir le souvenir et recueillir des fonds pour les anciens combattants et leurs familles.

Selon Tammy Wheeler, ces fonds servent également à de la recherche en santé mentale et physique et pour ceux qui ont besoin d'aide pour comprendre le système des Anciens Combattants. Les fonds collectés localement sont utilisés localement, selon la Légion , explique-t-elle.

Nous espérons recueillir environ 3 millions de dollars en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest , ajoute Tammy Wheeler. Selon elle, le site web décliné en français et en anglais contient environ 50 histoires de soldats canadiens, et d'autres sont ajoutées chaque jour.

Iwakichi Kojima a immigré du Japon vers le Canada avant de s'enrôler volontairement pour combattre durant la Première Guerre mondiale. Photo : Légion royale canadienne

Parmi eux, il y a Iwakichi Kojima qui a immigré du Japon à Calgary et est devenu l'un des 200 Canadiens d'origine japonaise à se porter volontaire pour combattre pendant la Première Guerre mondiale. Il est mort à 38 ans lors de la bataille de la crête de Vimy.

Chaque histoire contient des informations sur la vie de la personne, sa famille, ses intérêts et des détails que les Canadiens devraient prendre en compte, souligne David Peabody, directeur des musées militaires de Calgary.

Même si un événement comme la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée peut sembler très lointain, il ne l'est pas tant que ça si l'on considère l'histoire dans son ensemble , dit-il.

Nora Hendry Peters a participé à l'effort de guerre comme infirmière à travers les hôpitaux du Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Photo : La Légion royale canadienne

Nora Hendry Peters a quant à elle travaillé pour des hôpitaux de Lethbridge avant de s'enrôler en 1942. Elle a passé la majeure partie de la guerre à œuvrer dans des hôpitaux à travers le Canada. Elle est décédée dans un accident de voiture deux ans après la guerre.

« Ce sont des gens ordinaires qui ont été pris dans des circonstances exceptionnelles et qui ont donné leur vie pour essayer d'apporter la paix et la stabilité dans le monde. » — Une citation de David Peabody, directeur, musées militaires de Calgary

Je pense qu'il est important de s'en souvenir, surtout à notre époque où la guerre est à nouveau une menace à l'horizon , indique David Peabody. Je pense qu'il est important de connaître les expériences des Canadiens et la façon dont elles ont contribué à façonner notre nation.

Avec les informations de Taylor Simmons, Lisa Robinson et Judy Aldous