Congestion sur le pont Jacques-Cartier en raison d’une intervention policière

Plusieurs voitures de police et des camions de pompiers ont été déployés sur le pont en début d'après-midi pour répondre à une situation d'urgence. Le périmètre établi par la Sûreté du Québec a forcé la fermeture de deux des trois voies vers la Rive-Sud.

La congestion s’est rapidement installée dans les principales rues et voies d’accès au pont du côté de Montréal.

Vers 14 h 20, il fallait compter environ 30 minutes pour traverser le pont.

Le pont Jacques-Cartier est un lien important entre l'île et la Rive-Sud, encore plus depuis la fermeture de trois des six voies du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, un peu plus à l'est.

Plus de détails suivront.