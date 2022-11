Nouvelles fonctions parlementaires pour les trois députés de l’Abitibi-Témiscamingue

Outre le double mandat de Pierre Dufour comme adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et au ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, deux autres mandats ont été confiés aux représentants de la région, cette fois à la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, et au député de Rouyn-Noranda/Témiscamingue, Daniel Bernard.

Mme Blais devient adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, tandis que M. Bernard occupera le poste d'adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

Denis Lamothe, député d'Ungava, hérite pour sa part de la responsabilité d'adjoint gouvernemental régional pour le Nord-du-Québec.

Le premier ministre Legault a précisé différentes nominations pour compléter son équipe gouvernementale afin d'appuyer les membres du Conseil des ministres. Il a été précisé qu'en raison de la taille du caucus, 22 députés ont obtenu ce type de responsabilités.