Quel bilan fait France Bélisle de sa première année comme mairesse de Gatineau?

Sur le plan professionnel, elle estime s’être bien acclimatée à la charge de travail qui vient avec ses fonctions.

Par contre, dans sa vie personnelle, elle admet avoir vécu un grand choc en perdant le contrôle de son horaire . Elle raconte que son conjoint a déjà téléphoné au cabinet afin de savoir si on pouvait participer à la fête des enfants , ce qui l’a profondément déstabilisée .

Questionnée à savoir quelles sont ses plus grandes fiertés, France Bélisle n’hésite même pas avant de répondre : l’aboutissement du choix de l’emplacement du futur hôpital sur la rue Edmonton.

On a travaillé extrêmement fort. On a fait énormément de représentations auprès des ministres Mathieu Lacombe et Christian Dubé. Je suis très fière qu’on atterrisse là où on va, même si cela représente un défi majeur pour la Ville de Gatineau et les entreprises.

La principale intéressée se dit également très fière de l’embauche du directeur général de la Ville, Simon Rousseau. Ensemble, ils ont investi beaucoup de temps et d’investissement pour reconstruire la relation de confiance avec l’administration .

Quand on est élue, on peut faire des promesses parce que c’est sexy et payant politiquement, ou on peut travailler avec l’administration, car ceux qui font le travail sur le terrain, ce sont les employés de la Ville , dit-elle.

Les jabs avec Action Gatineau… et des indépendants

Action Gatineau a procédé également, jeudi, au bilan de sa première année dans le siège de l’opposition après deux mandats au pouvoir. Les nouvelles têtes d’affiche du parti ont aussi mis de l’avant le manque de cohérence, les réactions fortes, l’improvisation et le manque de vision à moyen et à long terme de la mairesse.

De gauche à droite : Steve Moran, Bettyna Bélizaire, Anik Des Marais, Alicia Lacasse-Brunet, Louis Sabourin, Isabelle N. Miron, Caroline Murray et Tiffany-Lee Norris Parent (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

France Bélisle a lu et entendu ces critiques. À l’instar du public qui suit les aléas de la politique municipale gatinoise, la mairesse a constaté que le ton et sa relation avec Action Gatineau ont bien changé. Le début du mandat avait pourtant été marqué par un désir de collaborer pour le bien-être des citoyens.

Je pense que, pour Action Gatineau, c’est déstabilisant de revenir et de ne pas être à la mairie. Par le passé, le parti avait accès à beaucoup d’informations, plus que les autres élus [indépendants] , hypothèse-t-elle.

En entrevue avec l’animateur du Téléjournal Ottawa-Gatineau, Daniel Bouchard, l’élue a aussi eu à répondre de ses accrochages avec des élus indépendants, notamment lorsqu’elle avait plaidé que le double emploi de certains élus était parfois difficile . L’indépendante Olive Kamanyana avait répliqué avec une sortie en règle pour défendre son travail.

Je trouve qu’on a la critique facile envers les femmes politiques au Québec. Il faudrait en revenir. Il y a une différence entre s’expliquer et s’exprimer franchement. Je l’assume totalement , justifie la mairesse.

« Politiquement, on peut aimer ou ne pas aimer. Moi, sur le terrain, j’entends qu’on aime avoir l’heure juste, même si parfois ça peut déplaire. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Les dossiers sur le feu

À travers cette série de jabs et de crochets avec l’opposition, France Bélisle doit toutefois se défendre sur quelques dossiers qui n’ont pas abouti comme elle l'aurait elle-même espéré ou promis pendant la campagne électorale.

À cela, la mairesse tient à préciser le grand volume de dossiers et l’embauche un brin tardive de Simon Rousseau, qui est arrivé en juin, soit près de sept mois après la soirée électorale. Ça demande une certaine patience , précise-t-elle.

Tous les dossiers en infrastructures prennent du temps. Je suis une fille [qui aime être] dans l’action, alors ça ne va jamais assez vite à mon goût. Il faut parfois trouver un bon équilibre entre la vitesse municipale et la vitesse de la mairesse.

L’ex-site d’enfouissement Cook

Questionnée sur l’ancien site d’enfouissement Cook, France Bélisle admet qu’elle n’a toujours rien à annoncer, mais le dossier avance . Elle aurait bien aimé régler ce dossier avant de célébrer son premier anniversaire à l’hôtel de ville, d’autant plus qu’elle avait manifesté son désir de le régler dans les 100 premiers jours de son mandat.

C’est un dossier qu’on ne lâche pas. Il y a des discussions en cours avec différents partenaires, notamment pour avoir des subventions. On n’est assurément pas dans un statu quo , se défend celle qui a été accusée, jeudi, par les élus d’Action Gatineau de ne pas faire de l’ancien site d’enfouissement Cook une priorité.

France Bélisle avait visité l'ex-site Cook pendant la campagne électorale (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le tramway

France Bélisle en a surpris plus d’un le mois dernier en affirmant vouloir repositionner le projet de tramway. Selon elle, le temps est venu de le façonner autrement, sans toutefois l’abandonner.

Cette sortie a, elle aussi, été critiquée par Action Gatineau. France Bélisle a répliqué : Un parti d’opposition, ça joue au gérant d’estrade, surtout quand c’est le parti qui a ficelé le dossier au départ .

Au-delà des critiques politiques, la mairesse a assuré que les relations sont bonnes, le téléphone s’est remis à sonner et les rencontres se sont activées dans les dernières semaines dans ce projet qui attend toujours le financement du gouvernement fédéral.

Ma préoccupation est de garder la vision à long terme. C’est ce qu’on fait maintenant. Ça me surprend qu’on ait mis tous nos œufs dans le même panier sans penser à une autre solution à court et à moyen terme.

Un croquis du futur tramway de Gatineau (archives) Photo : Gracieuseté

La crise du logement

Partout au pays, la crise du logement sévit, et Gatineau n’y fait pas exception. La Ville a d’ailleurs créé, en mars, un comité-choc pour la gestion de cette crise.

Parlant de crise, il y en a eu une d’importance au conseil municipal de Gatineau, à la fin du mois de septembre, lorsqu’un projet d’habitations dans le secteur de Hull n’a pas obtenu la faveur du conseil municipal, ce qui a déclenché une bisbille entre France Bélisle et Action Gatineau.

France Bélisle était présente au Sommet de l’habitation, qui réunissait les représentants des dix plus grandes villes du Québec pour aborder la question de la crise du logement (archives). Photo : Radio-Canada

Voulant préciser quel est le rôle de la Ville de Gatineau dans ce dossier, la mairesse a rappelé que l’administration doit s’assurer que les dossiers ne traînent pas , et à cet effet, la mairesse assure que le travail est fait.

On a fait débloquer plusieurs dossiers. Ça fonctionne très bien. On facilite l’aspect administratif.

« La Ville de Gatineau, ce n’est pas un promoteur immobilier. Ce n’est pas notre rôle de construire les logements. Notre rôle, c’est de contribuer à amener du logement. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La création d’un parti?

À pareille date l’an dernier, France Bélisle mettait souvent de l’avant son statut de mairesse indépendante pour ravir la victoire à Maude Marquis-Bissonnette et à Action Gatineau. Mais avec le temps, la mairesse a pris conscience des avantages liés à la création d’un parti politique municipal.