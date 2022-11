Homme noir menotté par erreur : une vidéo virale indigne Mamadi Fara Camara

La séquence d'environ six minutes, devenue virale sur les réseaux sociaux, ne montre pas comment l'intervention a débuté. On peut toutefois y voir deux enquêteurs en civil du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en train de tenter de calmer un homme noir, furieux d'avoir été menotté pour rien.

Or, les deux enquêteurs, qui l'ont arrêté en plein jour devant des passants, ne pouvaient le libérer immédiatement parce qu'ils avaient égaré la clé des menottes.

Cette vidéo m'a fait revivre de très mauvais souvenirs. La façon dont cet homme a été menotté, c'est carrément une humiliation. On dirait qu'il y a des policiers qui n'apprennent pas du passé. J'invite cet homme à faire respecter ses droits après cette arrestation , commente Mamadi Fara Camara, lui-même arrêté, détenu et accusé par erreur dans un dossier de tentative de meurtre sur un agent du SPVM, en janvier 2021.

Mamadi Fara Camara s'indigne que des policiers du SPVM aient senti le besoin de menotter un homme noir pour une vérification de véhicule de routine. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran FaceTime

Le SPVM a confirmé vendredi que le segment qui circule sur les réseaux sociaux s'était bel et bien déroulé jeudi après-midi au Marché central.

Hier après-midi, deux enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal experts en vols de véhicules à moteur remarquent un VUS Honda CRV garé dans un stationnement d’un centre commercial. Le véhicule, inoccupé, présente des marques typiques et évidentes de tentative de vol au niveau d’une serrure (dommages) , a expliqué par courriel la section des communications du SPVM.

« Les deux policiers entament des démarches d’enquête afin de déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé. Avant qu’ils aient pu terminer leurs vérifications, un citoyen se dirige vers le véhicule, pour en prendre possession. Ce citoyen est alors détenu temporairement aux fins d’enquête par les deux policiers. Le citoyen est libéré inconditionnellement et sans accusation une fois les vérifications complétées. » — Une citation de Courriel de la section des communications du SPVM

Où était la clé des menottes?

Dans la vidéo, on voit l'homme en état d'arrestation perdre patience. Il crie aux enquêteurs qu'il est un travailleur du réseau de la santé et qu'il n'a pas volé, mais plutôt acheté, le véhicule de marque Honda CRV faisant l'objet de l'enquête.

C'est finalement un duo de patrouilleurs provenant d'un secteur voisin qui vient retirer les menottes des poignets de l'homme.

Totalement furieux, il demande aux policiers si un homme blanc aurait été traité de la même façon et menotté pour vérifier s'il était le propriétaire d'un véhicule.

Comment peut-on utiliser des menottes dont on n'a pas la clé? On ne peut pas croire que ça arrive au Canada. Surtout avec toutes les écoles de police et les formations qu'on donne. On ne peut pas croire que des policiers se comportent de la sorte , ajoute Mamadi Fara Camara.

L'homme de 32 ans habite désormais avec sa femme et ses jumeaux dans les Basses-Laurentides.

En se rappelant sa propre expérience, il dit se méfier encore des policiers qu'il croise sur l'île de Montréal.

« Il faut que les choses changent à Montréal. Que tu sois noir ou blanc, il faut que la façon d'appliquer la loi soit équitable pour tout le monde. Il faut cesser des agissements qui donnent l'impression d'un traitement plus discriminatoire pour certaines communautés. La justice doit être égale pour tout le monde. » — Une citation de Mamadi Fara Camara

Pour sa part, le SPVM affirme que l'enquête au coeur de cette nouvelle affaire est terminée. Le corps policier rappelle que les VUS Honda CRV trônent aux palmarès 2020 et 2021 des véhicules les plus volés au Québec, selon le Bureau d’assurance du Canada et Équité association.

C'est pourquoi des enquêteurs spécialisés en vols de voiture sont actifs dans les différents secteurs de la métropole.