Avec ou sans Trump? En Georgie des candidats républicains font cavalier seul

J’appuie Donald Trump jusqu’au bout , me lance une femme qui continue son chemin d’un pas rapide sans que j’aie le temps de lui faire remarquer qu’il n’est pas candidat cette fois-ci. Les élections de mi-mandat ne concernent que la Chambre des représentants, le tiers des sièges au Sénat, certains gouverneurs et les législatures des États.

Rodger, un plongeur qui prend sa pause cigarette, a un peu plus de temps pour expliquer que Rome, dans le comté de Floyd, est à 80 % républicaine, selon son évaluation. Rodger évoque, lui, l’ancien président avec nostalgie : Ce n’est pas que j’aimais particulièrement Trump, j’ai toujours pensé que c’est une grande gueule qui ne sait pas quand la fermer, mais en ce qui concerne l’économie, ça allait très bien et c’est tout ce qui m’importe .

Alors que la campagne de mi-mandat tire à sa fin, Donald Trump a inscrit quatre rassemblements à son horaire pour promouvoir des candidats républicains qui sont au coude-à-coude avec leurs opposants démocrates. En Iowa, en Floride, en Pennsylvanie et en Ohio. Mais pas en Georgie.

Une relation compliquée

Donald Trump a perdu les dernières élections en Georgie par 11 779 voix. Il y a eu des recomptages, des accusations de piratage démocrate des machines de vote, et Donald Trump lui-même a appelé le secrétaire d’État de l’époque, Brad Raffensberger, qui sollicite un nouveau mandat, pour qu’il lui trouve les votes manquants pour lui donner la victoire.

En préparation pour 2022, Donald Trump a fait en Georgie ce qu’il a fait ailleurs aux États-Unis, il a appuyé des candidats qui devaient défaire, lors des primaires du parti, ceux qui étaient responsables aux yeux de l’ancien président de sa défaite.

Tant Brad Raffensberger que Brian Kemp, le gouverneur qui sollicite un deuxième mandat, ont défait ces opposants sans difficulté. Brian Kemp a même fait campagne avec l’ancien vice-président Mike Pence la veille des primaires, comme une gifle à Trump.

En découlent, pour les deux hommes, des campagnes indépendantes de l’ex-président, ils vantent tous les deux leur attachement au système électoral efficace de Georgie, alors que l’État a adopté en 2021, en réponse aux difficultés rencontrées en 2020, des modifications à 50 lois de l’État qui resserrent sévèrement l’accès au vote.

Herschel Walker a été adoubé par Donald Trump comme candidat républicain en Georgie pour le Sénat. Photo : Getty Images / Michael Zarrilli

Donald Trump et Herschel Walker

Le dernier rassemblement de Donald Trump en Georgie date d’il y a plus de six mois et Herschel Walker, la star du football qu’il a convaincue de se présenter au poste de sénateur, y a pris la parole.

Une rumeur voulait que l’ex-président revienne donner un coup de main à la campagne de Walker après le débat avec son opposant démocrate Raphaël Warnock, mais il semble que ce soit l’organisation de la campagne républicaine en Georgie qui ne souhaite pas le voir.

L’attention des électeurs est bien concentrée sur l’inflation et l’immigration illégale, et on m’a laissé entendre que la venue de Donald Trump serait une distraction, qu’il ne serait question que de lui et de son possible retour dans la course à la présidence. Il n’y a qu'à voir ce qui vient de se passer lors du rassemblement en Iowa pour comprendre. Dans le cas de Herschel Walker, la course est si serrée qu’il pourrait y avoir un second tour le 6 décembre si aucun des deux n’obtient 50 % des voix.

Que Walker ait réussi à se maintenir au coude-à-coude avec le révérend Warnock malgré les scandales qui ont éclaté est inespéré. Et on ne veut pas dévier de la stratégie qui consiste à rappeler constamment que ce sont les démocrates et Joe Biden qui sont responsables du fait que tout coûte de plus en plus cher.

La Georgie de tradition républicaine change, m’a dit le professeur de sciences politiques Charles Bullock. La croissance économique y est bonne alors les gens qui déménagent en Georgie sont de moins en moins conservateurs, de moins en moins républicains.

Alors, comme le gouverneur républicain Brian Kemp le dit franchement, ce sont des démocrates qu’il faut convaincre, c’est dans les quartiers non traditionnellement républicains qu’il faut faire campagne.