Début des travaux pour le nouveau Complexe correctionnel de Thunder Bay

Ce projet, initialement promis par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne en 2017, a reçu le feu vert du gouvernement ontarien en avril 2022, peu avant le déclenchement des élections provinciales.

Le nouveau centre correctionnel devrait avoir une capacité de 345 lits et devrait être complété d’ici l’automne 2026.

Le solliciteur général, Michael Kerzner, a déclaré par communiqué que le fait de remplacer une infrastructure obsolète qui ne répond plus aux besoins actuels constitue un investissement dans la modernisation du système correctionnel et la sécurité publique.

Le contrat pour la construction et l'entretien nouveau Complexe correctionnel de Thunder Bay a été attribué à l'entreprise Ellis Don Infrastructure Justice. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Les gardiens de prison dénoncent depuis longtemps la vétusté des établissements carcéraux de la région dont certains datent du début du 20e siècle.

La province avait notamment octroyé 96 millions de dollars pour des projets d’expansion au Centre correctionnel de Thunder Bay et à la prison de Kenora afin de résoudre temporairement les problèmes de surpopulation en attendant l’achèvement du nouvel édifice.

Consultation communautaire

Un ensemble d’intervenants ont contribué à la conception de l’établissement, notamment le personnel de première ligne, les partenaires municipaux locaux, les intervenants et les chefs autochtones , selon le communiqué.

Toujours selon le communiqué, la construction de cet établissement plus spacieux et qui comprendra une abondance de lumière naturelle et qui va offrir un environnement sain pour le personnel et les personnes détenues.

L’espace permettra l’offre accrue d’une programmation en alphabétisation et en développement des compétences et de technologie afin de favoriser une réintégration communautaire sûre.