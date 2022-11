Des Ontariens suivent un procès qui se déroule à plus de 9000 km

La communauté guinéenne est suspendue aux retransmissions en direct ou en différé du procès du massacre du 28 septembre 2009. Entre soulagement et scepticisme, des Ontariens d’origine guinéenne racontent l’importance que ce procès revêt pour eux.

Depuis le début du procès, Tanou Diallo, résident de Toronto, suit religieusement les témoignages et les interrogatoires opposant les parties. C’est un événement qui a coûté la vie à beaucoup de personnes au pays. Tout le monde suit ça avec beaucoup d’émotion, moi y compris , dit-il. Je suis l’audience à partir de six heures du matin [heure de l’Est] , raconte-t-il. Il ajoute qu’il y a quatre heures de décalage entre la Guinée et le Canada.

Et lorsqu’il ne peut pas continuer à suivre le procès en direct, M. Diallo le fait en rattrapage grâce aux réseaux sociaux.

« Dès que je me réveille, c’est mon premier boulot, je commence à regarder [le procès]. Je me prépare et j’ai mon téléphone avec moi dans la toilette [jusqu’à] la voiture, je continue de l’écouter. » — Une citation de Tanou Diallo, résident de Toronto

À l’époque où les faits se sont déroulés, M. Diallo vivait encore en Guinée. Ce sont des souvenirs qui reviennent , confie-t-il difficilement.

Yaya Diané, résident de Scarborough, suit aussi le procès depuis trois semaines environ. Tous les Guinéens attendaient ça depuis longtemps . Les faits s’étant déroulés il y a 13 ans, on ne s’attendait même plus à ce que ce procès ait lieu un jour , dit-il.

En 2009, 150 personnes ont été tuées et une centaine de femmes ont été violées par les forces de l’ordre, lors d’un rassemblement d’opposants au régime militaire en place à l’époque.

Au début, M. Diallo écoutait à peine la retransmission. Il a commencé à accorder plus d’attention au procès depuis que des acteurs importants comme Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, ont commencé à témoigner. Toumba était l’aide de camp du capitaine Dadis Camara, le président de transition de 2008 , explique-t-il.

Il raconte la cruauté des récits liés aux événements tragiques. On est plongé dans un autre monde , dit-il.

L'Ontarien se souvient qu'il était en France lorsque la catastrophe s'est produite. Personne ne s'attendait à cette journée noire pour le pays. C'était un choc, dit-il. Il raconte avoir organisé et participé à des marches de protestation contre ce drame national.

M. Diané salue le leadership du gouvernement actuel de la Guinée qui organise ce procès au vu et au su de tous. Pour lui, il s’agit d’une flèche contre l’impunité qui sévit dans de nombreux pays africains. Parce que nous avions le sentiment que les gens peuvent faire n’importe quoi et qu’ils ne peuvent être inquiétés , dit-il.

Même son de cloche du côté de Tanou Diallo qui se réjouit que le procès soit médiatisé. Pour lui, cela revêt une importance thérapeutique pour les familles des victimes. Il souhaite aussi qu’il serve de mise en garde aux gouvernements futurs en Guinée. J’aimerais bien que ce procès serve de leçon pour qu’ils sachent que gouverner c’est rendre des comptes après , espère-t-il.

Les deux hommes souhaitent que les vrais coupables soient condamnés pour permettre une réconciliation nationale.

De son côté, Amara Kanté reste sceptique quant au bien-fondé du procès. Il doute que les vrais coupables soient sanctionnés.

Amara Kanté est aussi le co-fondateur et directeur artistique de Kouraba Toronto, un centre de développement culturel. Photo : Amara Kanté

Pour cet Ivoirien d’origine guinéenne, des enjeux tels que les besoins primaires de la nation, l’éducation des jeunes, la sécurité intérieure sont ceux qui devraient capter l’attention et les ressources du gouvernement actuel. Pour moi, il fallait un peu attendre que le pays soit vraiment stabilisé avant de réveiller les morts .