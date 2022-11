Il n’y a jamais eu autant de meurtres à Winnipeg en une année

Un homme de 21 ans a été atteint par balle sur l'avenue McDermot, près de la rue Main. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Aucun suspect n’a été arrêté et le Groupe des homicides est en train d'enquêter, selon la police de Winnipeg.

Avec ce meurtre, la ville dépasse le triste record de 44 homicides établi en 2019. Cette année-là avait marqué le début d’une tendance qui a vu plus de 40 meurtres chaque année. Pour les cinq années précédant 2019, la moyenne était de 24 meurtres.

Les 44 premiers meurtres de 2022 à Winnipeg, en chiffres : 7 victimes étaient des femmes

37 étaient des hommes

83 ans, l’âge de la victime la plus âgée

La victime la plus jeune était un nouveau-né

14 homicides sur 44 n'ont pas été résolus en date du 4 novembre

La forte majorité des victimes de meurtre à Winnipeg sont des hommes et les deux tiers de ceux-ci ont entre 20 et 39 ans.

Dans 19 cas d'homicide, 6 des victimes ne connaissaient pas leurs agresseurs.

Statistiquement parlant, les meurtres restent rares

Le criminologue et chef du Département de sociologie et de criminologie à l’Université du Manitoba, Frank Cormier, tient à souligner que même si un meurtre est de trop, il reste un événement tellement rare difficile à expliquer.

Évidemment, les homicides sont un problème. C’est un problème à Winnipeg, où nos taux d’homicides ont tendance à être plus élevés que dans de nombreuses autres villes canadiennes , dit-il.

Ils ont une signification incalculable, incommensurable pour ceux qui sont touchés par eux. Mais comme scientifiques [nous ne pouvons pas déduire grand-chose de ces chiffres]. Alors la différence entre 25, 35 ou 45 meurtres ne veut pas dire grand-chose, statistiquement , poursuit-il.

Des meurtres désorganisés

M. Cormier note que le hasard peut jouer un rôle important dans ces événements. Il y a une ligne très fine entre un homicide et une agression de base , dit-il.

Des facteurs comme la proximité des soins de santé, la santé de la victime, ou l’intervention d’un tiers parti peuvent jouer un rôle important, vu le type d’homicide qui est typique à Winnipeg. Il s’agit d’homicides que le chercheur qualifie de désorganisés .

Le meurtre typique à Winnipeg est un conflit qui a dégénéré entre deux personnes qui se connaissaient, qui consommaient de la drogue ou de l’alcool, selon M. Cormier. Les règlements de compte entre gangs de rue et les autres meurtres planifiés sont relativement rares.

Dans ces meurtres désorganisés, la violence n’est pas instrumentalisée, elle ne sert pas à obtenir quelque chose. Ce n’est pas comme utiliser de la violence lors d’un vol , note M. Cormier.

La pandémie en cause

Le criminologue pointe cependant du doigt certains facteurs qui pourraient être en train de contribuer à une hausse de meurtres à Winnipeg.

Il met en cause les effets de la pandémie de COVID-19 qui a renforcé l’isolement social, réduit le revenu de nombreuses personnes et mené à des congédiements, et traumatisé des gens par leur propre maladie ou celle de leurs proches.

L’actuel climat de troubles sociaux contribue aussi à une hausse de tension et de colère, selon Frank Cormier. De plus, la prolifération de l’utilisation d’opioïdes et de méthamphétamines peut pousser des gens à poser des gestes violents, ajoute-t-il.