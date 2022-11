Des victimes d’abus sexuels à T.-N.-L. reçoivent des excuses officielles

Le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador a présenté des excuses, jeudi, au nom du gouvernement, à l’intention des victimes d’abus sexuels commis dans des établissements pour jeunes durant les années 70 et 80, à la suite du règlement d’une poursuite judiciaire.

John Hogan, qui est aussi ministre de la Justice, a lu les excuses à l’Assemblée législative en disant que le gouvernement doit tirer des leçons des erreurs du passé et faire en sorte qu’aucun autre jeune ne subisse la même chose à l’avenir.

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a approuvé en septembre un règlement de 12,8 millions de dollars pour les personnes qui ont subi des abus sexuels dans trois établissements provinciaux pour de jeunes délinquants et des jeunes pris en charge à Pleasantville et à Whitbourne de 1973 à 1989. La poursuite ne visait que le gouvernement provincial.

En lisant les excuses, M. Hogan a expliqué que le but de ces services est d’aider les jeunes à se réinsérer dans la société et à limiter le temps qu’ils passent dans ces établissements. Il a ajouté que ces jeunes ont besoin d’appui, de respect et de soins.

John Hogan a aussi souligné le courage de ces personnes qui, dans plusieurs cas, ressentent toujours un bouleversement émotionnel.

Ces abus n’auraient jamais dû se produire et aucune jeune personne n’aurait dû avoir à endurer ce que ces personnes ont subi , a-t-il déclaré.

Pour cela, j’offre des excuses sincères.

Des abus choquants et inacceptables

La députée progressiste-conservatrice Helen Conway Ottenheimer, porte-parole de l’opposition en matière de justice, a aussi félicité les plaignants. Elle a déclaré que les abus sexuels en question sont choquants et inacceptables .

La députée Helen Conway Ottenheimer a félicité pour leur courage les personnes qui ont poursuivi le gouvernement. Photo : Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador

Mme Conway Ottenheimer a ajouté que le gouvernement a l’obligation de faire en sorte qu’aucun mauvais traitement du genre ne se reproduise dans les établissements provinciaux.

À quel point était-il inimaginable, terrifiant et déshumanisant d’être enfermé dans un établissement gouvernemental avec des abuseurs? Mais ils ont le courage de réclamer justice malgré leurs traumatismes , a-t-elle souligné.

Le règlement de la poursuite touche environ 70 victimes.