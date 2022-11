La lutte au Musée de la civilisation au printemps 2024

Ex Machina et le Musée de la civilisation présenteront une exposition sur le thème de la lutte. Le fruit de leur collaboration est présentement en cours de création.

Les deux institutions culturelles sont en discussion depuis déjà deux ans. Le musée avait d’ailleurs sondé ses abonnés sur sa page Facebook en mars dernier sur le sujet.

En attendant que les premiers visiteurs mettent les pieds dans les salles du musée, cinq laboratoires de travail sont prévus avant le montage de l’exposition. La lutte sera à l’avant-plan de cette nouvelle création, tout en la reliant à la société.

Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d’observer comment l’histoire de la lutte au Québec avec ses mutations sociales et culturelles, évolue au diapason de l’histoire du Québec , souligne dans un communiqué, Robert Lepage, fondateur et directeur artistique d’Ex Machina.

Un thème audacieux

La lutte a rarement fait l’objet d’exposition muséale, ou du moins, pas de cette envergure. Son côté universel et rassembleur en fait un sujet d’intérêt pour le Musée de la civilisation.

« Au-delà du spectacle, la lutte incarne une vérité profonde, primale, qui nous rassemble… » — Une citation de Stephan Laroche, président-directeur général du Musée de la civilisation (communiqué)

Le Musée de la civilisation et Ex Machina n’en sont pas à leur première collaboration. Ils avaient uni leurs expertises pour Métissages en 2000 et La bibliothèque, la nuit en 2016.