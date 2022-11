Taïwan, berceau de la folie mondiale du thé aux perles

À Taïwan, d’où est originaire la boisson, impossible de marcher deux coins de rue à Taipei sans croiser un commerce de thé aux perles. La boisson de couleur laiteuse avec de petites boules noires faites de tapioca au fond du verre fait partie de l’identité taïwanaise.

Tout le monde aime le thé à bulles , lancent deux étudiants qui s’arrêtent pour en commander par une suffocante journée d’été dans un quartier branché de Taipei. Chaque fois qu’on passe devant ce commerce de thé, on s'arrête.

La base de cette boisson de plus en plus prisée des jeunes est le thé noir, oolong ou vert. Du lait, du sucre et des boules de tapioca y sont ajoutés.

Plus qu'une simple boisson, le thé aux perles est une partie de l'identité taïwanaise. En moins de 40 ans, cette boisson à base de boules de tapioca s'est répandue dans le monde. Un marché annuel de 4 milliards dollars. Elle n'est plus seulement une boisson rafraîchissante, des plats inspirés de cette recette créée en 1983 ont fait leur apparition à Taïwan. raconte notre correspondant, Philippe Leblanc.

À Taichung, au restaurant et siège social de la chaîne Chun Shui Tang, reconnue pour avoir créé la boisson en 1983, on fait encore le mélange à la main et on forme le personnel sur l’importance de la manipulation et de la température pour chacune des étapes.

Mon père a longtemps étudié l’histoire du thé et il voulait créer quelque chose de nouveau , explique Angela Lu, la fille de l’inventeur et directrice de la chaîne. Il a d’abord popularisé l’idée du thé glacé à Taïwan, puis décidé d’y ajouter des ingrédients avec des collègues. Le thé aux perles sortait du lot des expérimentations et c’est pourquoi on l’a conservé. Pourquoi est-ce une boisson si populaire? Je pense que c'est une sensation de douceur qui se produit. Ça rend les gens heureux de boire un bubble tea!

Même si la chaîne Chun Shui Tang est généralement reconnue comme ayant inventé la boisson, ses origines demeurent contestées. Un ancien employé de l’entreprise a fondé sa propre chaîne de salons de thé et s’en déclare également l’inventeur. Une longue dispute judiciaire s’est soldée l’an dernier sans résolution, faute de preuves. D’un côté comme de l’autre.

Chez Killi Bay Tourist Factory. Photo : Radio-Canada / Afore Hsieh

L'engouement se répand grâce aux jeunes et aux réseaux sociaux

En moins de 40 ans, le thé aux perles a connu un essor fulgurant. Même des marchés conservateurs et adeptes du thé traditionnel, comme l'Inde, se tournent vers cette boisson. La production mondiale de boule de tapioca dépasse même les 300 tonnes par jour.

C’est devenu une tendance cool grâce aux réseaux sociaux , explique Boxter Chen, le directeur du marketing de Killi Bay Tourist Factory, où se trouve le seul musée consacré au thé aux perles à Taïwan et où des ateliers sur la préparation du thé sont offerts. La plupart des clients dans le monde sont des jeunes, des adolescents. Ils aiment ce genre de nouveautés qu’ils peuvent modifier selon leurs goûts. Ils en font des vidéos sur TikTok.

En Europe et en Amérique du Nord, le thé aux perles vient en variété de toutes les couleurs et en plus de 80 saveurs. Outre les traditionnelles boules de tapioca, on peut y ajouter de la gelée, des morceaux de fruits et autres produits. Ce qui effraie la fille de l’inventeur de la boisson!

Quand je vois ces couleurs de l’arc-en-ciel, ça me fait peur, dit Angela Lu, ce sont souvent des produits artificiels. Pour moi, le thé aux perles est de couleur beige, c’est pur comme un café au lait!

Le marché mondial du thé à bulles devrait dépasser les 4 milliards de dollars dans cinq ans, selon Allied Market Research Company. L’Amérique du Nord devrait même devenir le marché principal de cette boisson en 2027.

Mais il n’y a pas que la boisson. Certains plats ou friandises inspirés du thé aux perles sont aussi offerts, par exemple la saveur de crème glacée qu’on peut trouver dans les épiceries asiatiques des grandes villes canadiennes.

Le bubble tea hot pot, la fondue avec bouillon au thé aux perles. Photo : Radio-Canada / Afore Hsieh

La grande nouveauté qui était offerte à Taïwan durant la saison estivale était le bubble tea hot pot, la fondue avec bouillon au thé aux perles. Les clients pouvaient y faire cuire viandes, fruits de mer et légumes. Le résultat est un surprenant et heureux mélange épicé, salé et légèrement sucré.

Les jeunes adultes s’en régalaient, dit Hsieh Jie Uh, qui dirige une des succursales de God Guo Hot Pot à Taipei. C’est pourquoi on l’offrait pendant l’été quand les jeunes n’étaient pas à l’école. Près du tiers des clients en ont fait l’essai.

Autre classique des Night Markets à Taipei – ces marchés de nuit qui offrent un large éventail de la nourriture de nuit et démontrent l’importance de la nourriture dans la culture taïwanaise –, un dessert qu’on appelle la glace pilée.

Il s’agit d’un bloc de lait gelé qu’on râpe à la machine. La pile est ensuite déposée dans une assiette. C’est un peu comme de la neige à laquelle on ajouterait des saveurs. Une des variétés populaires au marché de nuit Shilin est celle au thé aux perles avec sirop d’érable. De quoi donner des idées aux restaurateurs canadiens. Les possibilités semblent infinies pour le thé aux perles.

Philippe Leblanc est correspondant de Radio-Canada à Taïwan.