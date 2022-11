Les députés de la région héritent de fonctions parlementaires

François Tremblay hérite de la fonction d’adjoint parlementaire au Tourisme. Le député de Dubuc se joint ainsi au cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Cette nomination permet d’appuyer la ministre dans l'exercice de ses fonctions.

« Je tiens à saluer la marque de confiance que me témoigne Mme Proulx, a alors écrit François Tremblay. Ma première responsabilité professionnelle a été au sein de l'Association touristique régionale de Charlevoix. Mon expérience en lien avec le développement du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent m'aura permis d'acquérir une expertise au cœur de l'industrie. Je suis un député de terrain reconnu pour sa proximité, et c'est aussi ce qui caractérise la force des partenaires touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je représente. Les défis du Québec touristique sont sans limites, au même titre que son potentiel à se projeter dans le monde. C'est une responsabilité que j'accomplirai avec fierté et ouverture. »

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon sera adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest.

Le nouveau député de Jonquière de la Coalition avenir Québec (CAQ, Yannick Gagnon aura également des fonctions parlementaires. Photo : Radio-Canada

Le sport, les loisirs et le plein air ont toujours eu une place importante dans ma vie et définissent qui je suis autant dans ma carrière que ma vie personnelle, a relaté Yannick Gagnon dans un communiqué de presse. De me voir confier aujourd'hui des responsabilités dans un domaine où j'ai développé mon expertise pendant 17 ans au Patro de Jonquière me rend très enthousiaste. Je remercie la ministre Charest pour la confiance et j'ai hâte de travailler avec elle.

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, sera whip adjointe.

Tandis que le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, intégrera l’équipe de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Il agira à titre d'adjoint parlementaire pour la ministre, qui est également responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.