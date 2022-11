Le CSAP veut ouvrir ses portes à plus d’élèves qui ne sont pas francophones

Depuis près d’un an, le Conseil Scolaire Acadien Provincial travaille à la modernisation de ses critères d’admissibilité dans ses écoles.

Le 26 février 2022, lors d’une réunion du conseil, le CSAP a adopté en première lecture la politique 501 dans le but de transformer ses critères d’admission.

« On a apporté une modernisation afin de pouvoir élargir un peu qui est admissible au CSAP. » — Une citation de Stéphanie Comeau, coordonnatrice des communications au CSAP

Depuis la création du conseil, il y a 25 ans, les écoles francophones de la Nouvelle-Écosse acceptent surtout les enfants dont les parents ont le français comme langue maternelle ou les enfants dont les grands-parents parlent français, communément appelé les ayant droit.

Un des nouveaux critères viendra cimenter le droit des familles immigrantes allophones de choisir l’éducation en français pour leurs enfants et un autre ouvrira la porte aux francophiles.

La coordonnatrice des communications au CSAP, Stéphanie Comeau dit qu'après des mois de discussion et de consultations six nouveaux critères d'admission ont été adoptés.

Ils ont été passés au conseil par vote au mois de mai , précise-t-elle.

Mais pour l’instant, le CSAP ne veut pas dévoiler tous les détails puisqu’un comité mixte incluant le ministère de l'Éducation et le CSAP est en train de finaliser les détails de ces critères d’admissions .

Stéphanie Comeau est coordonnatrice des communications au CSAP Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Une fois que le travail du comité est complété , promet Stéphanie Comeau. Le directeur général, Michel Collette, pourra discuter [en profondeur de ces nouveaux critères].

Faire une place aux francophiles

Un des critères adoptés par le CSAP permettra aux familles avec une connaissance fonctionnelle du français d'envoyer ses enfants à l’école française en Nouvelle-Écosse.

Un enseignant, par exemple, qui vit en français à la maison et qui travaille au CSAP, mais dont les enfants ne sont pas ayants droit peut maintenant [envoyer ses enfants] au CSAP , explique-t-elle

L’équipe administrative est en train de travailler sur les nouveaux formulaires et les tests qui vont devoir être passés si tu es un parent qui tombe dans certaines catégories.

Cette ouverture des écoles francophones aux francophiles a soulevé quelques inquiétudes lors des réunions du Conseil telles que rapportées dans le procès-verbal de la rencontre du mois de mai.

Un membre soulève ses inquiétudes d’ouvrir les critères d’admission aux francophiles, et ce, au niveau des droits des Acadiens et francophones et des espaces dans les écoles.

Mais tous les nouveaux critères d’admissibilité ne seront pas égaux et certains comme les ayants droit auront priorité sur d’autres.

Les membres du CSAP qui ont voté en faveur estiment que l’élargissement des critères est important surtout pour les écoles rurales .

Réactions au projet

La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANÉ) ne veut pas se prononcer sur les nouveaux critères d’admission dans les écoles tant que le Conseil ne les aura pas présentés publiquement.

Mais au moins une mère, qui a longtemps envoyé ses enfants dans une école du CSAP, croit que les parents devraient surtout s'inquiéter du niveau de français enseigné plus tôt que du type d'élève admis.

Ghita Rhammaz a retiré ses trois enfants du CSAP parce qu’elle n’était pas satisfaite de leurs acquis en français et en anglais.

Pour moi ça ne cause pas de problème d’inclure les francophiles , dit-elle. Parce que c’est l’enseignant et l’école qui décident du niveau français enseigné.

À son avis, le CSAP devrait se concentrer sur la formation de ces enseignants pour assurer une qualité de français en classe.

Quand je reçois une communication de l’école et des enseignants avec des fautes, ça sonne un signal d’alarme , dit-elle.

La mère, qui a appris la langue dans un pays où le français n’est pas la langue officielle, croit que le vrai problème c'est que le niveau de français n'est pas standardisé au sein du CSAP .

Les enfants doivent apprendre le français standard en classe , dit-elle. Mais on inclut les accents parce que c’est important et ça fait partie de l’identité.

Le CSAP doit dévoiler ses nouveaux critères d’admission d'ici janvier.

Avec les informations de l'Émission du Réveil de la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador