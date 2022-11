Le coup de poing d’un policier de Saskatoon devient viral sur Facebook

L'incident s'est produit le 1er novembre, selon un communiqué du Service de police de Saskatoon.

Une vidéo amateur publiée sur Facebook montre un homme en train de courir et un policier qui le poursuit à pied.

L’agent finit par saisir la chemise de l'homme et le met à terre. Alors qu'il tient l'homme au sol, l'officier lui donne un coup de poing au visage.

Un autre agent est resté dans un camion de police, avec sirène et phares allumés.

Dans un communiqué, le SPS indique que les agents répondaient à un signalement d'une personne suspecte et, à leur arrivée, ils ont constaté que l'homme en question s'était exposé et était en train d'uriner alors qu'il se tenait debout sur la 22e Rue Ouest .

Lorsque l'agent qui procédait à l'arrestation a tenté d'interroger l'homme suspect, celui-ci s'est enfui à pied , indique le communiqué, soulignant que le policier a fait usage de la force pour placer l'homme en garde à vue un peu plus loin.

Incident signalé par l’agent lui-même au SPS

Lors d’une entrevue accordée à CBC , le surintendant Cameron McBride, de la police de Saskatoon, a déclaré que l'interaction s'est intensifiée lorsque le suspect s'est enfui de la police.

Cameron McBride a ajouté que l'agent a immédiatement signalé ce qui s'était passé, ce qui a déclenché l'examen interne. L'agent portait une caméra corporelle, qui fournira un enregistrement audio de l'incident aux enquêteurs.

Je suis convaincu à 100 % que nos membres font ce qu'ils croient être la bonne chose sur le moment, parfois avec très peu d'occasions d'analyser et de réfléchir.

Dans ce cas, l'agent procédait à une arrestation légale. Le suspect s'enfuyait et refusait d'être arrêté, et lorsqu'il a été mis au sol, il refusait d'obtempérer et d'être arrêté , rapporte M. McBride.

« Les arrestations peuvent être très simples ou plus physiques, selon la situation, et peuvent parfois mener à une action policière plus agressive. » — Une citation de Cameron McBride, surintendant de la police de Saskatoon

Résultat de l’enquête très attendu

Professeur de sociologie de l'Université de la Saskatchewan spécialisé dans le maintien de l'ordre, Scott Thompson estime que le public devrait faire sa propre évaluation de l'incident, au moment où la police procède à son examen interne.

Il ajoute que la communauté doit examiner la décision et discuter du résultat, une fois que la police a terminé son enquête.

Soit la police estime que c'était inacceptable et sanctionne le policier... soit elle dit non, c'est acceptable dans les limites de notre politique.

Selon Scott Thompson, la police a tendance à être assez secrète sur ses processus internes. Cela conduit les gens à tirer des conclusions hâtives.

Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont de preuves solides de la part de la police sur la fréquence de ces choses, sur le degré de recours à la violence dans des moments particuliers , poursuit-il.

En tant que communauté, nous pouvons prendre des décisions sur ce que nous voulons voir de la part des services de police , conclut Scott Thomson.

Avec les informations de Dan Zakreski