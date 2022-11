La folie du Powerball gagne l’Estrie!

La Powerball est la plus importante loterie des États-Unis; elle se joue dans 47 états. Le gros lot minimum est de 40 millions de dollars américains, mais il atteint, pour le tirage de samedi, une somme qui en fait rêver plusieurs.

À Derby, une municipalité située tout près de la frontière américaine, le propriétaire du dépanneur Corner Derby confirme que « c'est la folie ». Il affirme que 70 % des billets vendus le sont à des Canadiens . Seulement jeudi matin, plus de 2000 billets ont été achetés à son commerce.

C'est la troisième fois dans l'histoire de cette loterie que le gros lot atteint le 1,5 milliard US $. En 2016, trois personnes avaient remporté près de 328 millions US $ chacun. Toutefois, le plus gros montant remporté par une seule personne a été de 590 millions de US $ en 2013.

Il n'est pas obligatoire d'être Américain pour gagner. Les gens de partout dans le monde peuvent acheter des billets sur le site internet officiel de la Powerball. Toutefois, les non-résidents des États-Unis devront payer un impôt de 30 % sur leur gain.

Les gagnants de la loterie Powerball ont le choix de recevoir la cagnotte d'un seul coup ou de recevoir des montants étalés sur une période de 30 ans. S'ils choisissent de recevoir le montant de coup, le gros lot sera toutefois amputé de près de la moitié pour atteindre les 746 millions US $.