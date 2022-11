Il y a 85 ans, à l’automne 1937, s’amorce la diffusion d’un nouveau programme à la jeune radio de Radio-Canada. Placée dans la case horaire du dimanche soir à 21 h, l’émission Radio-Théâtre permet aux Canadiens de se familiariser avec ce genre littéraire et ses artisans au pays.

La Société Radio-Canada est fondée le 2 novembre 1936. C’est donc moins d’un an après sa création que le théâtre fait son entrée sur les ondes de la radio publique canadienne.

L’émission Radio-Théâtre permet de faire connaître aux auditeurs des pièces de dramaturges canadiens et de grands classiques européens ou américains. Elle vise également à faire entendre des comédiens d’ici qui peuvent ainsi déployer leurs talents autrement que sur la scène.

L'émission « Radio-Théâtre » permet de faire entendre et travailler des comédiens autrement que sur les scènes. Photo : Radio-Canada / Henri Paul

L’émission Radio-Théâtre du 20 juillet 1940 nous fait par exemple découvrir la pièce Encore vous, Belle-mère d’Adolphe Brassard avec les comédiens Thérèse Joncas, Clément Latour Liliane Dorsenn et Guy Carmel.

« Adorable petite sorcière, tu as vu juste! » — Une citation de Le personnage de Pierre Marin

L’extrait choisi nous présente une scène entre un jeune couple, monsieur et madame Pierre Marin, qui se demande comment ils dépenseront le profit d'un mirobolant contrat de l’entrepreneur-plombier.

S’il ne se réjouit pas de l’arrivée prochaine de sa belle-mère, monsieur Marin s’égaye habituellement des choix faits par sa femme.

Pour favoriser l'immersion de l'auditeur, plusieurs fictions radiophoniques font appel à un bruiteur. Photo : Radio-Canada / Henri Paul

La diffusion de Radio-Théâtre fait une grande place aux comédiens et permet aussi à d’autres métiers de la radio d’éclore, comme celui de bruiteur. Félix Leclerc, le père de la chanson québécoise, a également entamé sa carrière artistique comme comédien, puis comme auteur de dramatiques radiophoniques.

Les feuilletons, radioromans et autres romans-savons participeront aussi à cette mouvance avec l’entrée en ondes de La Pension Velder en 1938 et de la célèbre adaptation radiophonique Un homme et son péché en 1939.

Les auteurs québécois Henry Deyglun, Marcel Dubé, Yvette Naubert, Yves Thériault, Réginald Boisvert et Bernard Daumale sont parmi ceux dont les pièces de théâtre ont été présentées à la radio. Photo : Radio-Canada / Richard Arless Associates

« En hommage aux pionniers du théâtre, aux auteurs et aux comédiens ainsi qu'aux metteurs en scène de chez nous, Radio-Canada vous présente les œuvres dramatiques du théâtre canadien-français. » — Une citation de L’annonceur Gérard Berthiaume

Au cours des années, l’émission Radio-Théâtre prend du galon comme nous le laisse entendre la présentation de l’annonceur Gérard Berthiaume à l’émission du 17 mai 1953. À l'affiche ce soir-là : Les ailes cassées, une pièce en quatre actes du colonel Rodolphe Girard publiée originalement en 1921.

La dramaturge Françoise Loranger en assure l’adaptation pour la radio et Guy Beaulne, la réalisation. La distribution est composée des comédiens Jacques Auger, Julien Bessette, Liliane Couton, Victor Désy, Jean-Paul Dugas, Nini Durand, Mariette Duval, Georges Landreault, Thérèse Larouche, Monique Lepage, Robert Rivard et Philippe Robert.

L'émission « Radio-Théâtre » vise notamment à faire rayonner les pièces d'auteurs canadiens. Photo : Radio-Canada / CANADA WIDE PHOTO

La pièce Les ailes cassées a pour thème central l’ambition de Raymond Barsalou, un jeune avocat promis à un brillant avenir.

Une ambition effrénée, dévastatrice qui pousse ces jeunes gens à sacrifier les valeurs les plus importantes : amour, conscience, respect de soi à la conquête des honneurs , décrit le guide horaire La semaine à Radio-Canada du 17 mai 1953.

Dans l’extrait que nous vous présentons, Raymond explique à son couple d’amis pourquoi il doit renoncer à marier sa petite amie Jacqueline.

« Hélas, malgré toutes ses qualités, Jacqueline n'est qu'un modèle et tu connais aussi bien que moi l'opinion du monde sur les modèles. » — Une citation de Le personnage de Raymond Barsalou

L’amour triomphera-t-il sur l’ambition dans ce drame de Rodolphe Girard?

Dans le cadre de l'émission « Radio-Théâtre », la série « Sur toutes les scènes du monde » met en valeur des pièces de dramaturges étrangers. Photo : Radio-Canada

Présentée dans le cadre de Radio-Théâtre, la série Sur toutes les scènes du monde fait finalement rayonner des œuvres de grands dramaturges étrangers.

À l’émission du 1er février 1956, l’annonceur François Bertrand introduit la pièce Caligula d’Albert Camus, adaptée pour la radio par Maurice Blain et réalisée par Roger Citerne.

La pièce met en scène l’empereur romain Caligula qui, bouleversé par la mort de sa sœur Drusilla, devient le plus cruel des tyrans.

La pièce n'est pas facil , décrit le guide horaire La semaine à Radio-Canada du 28 janvier 1956. L’auteur renonce à la grande mise en scène pour nous présenter une tragédie de forme classique qui nous transporte à l'époque romaine, mais qui est d'une brûlante actualité.

L’interprétation qu’en font les comédiens pour la radio de Radio-Canada participe aussi à donner une touche contemporaine à cette pièce écrite en 1938.

La distribution du radio-théâtre Caligula est composée de Victor Désy, Camille Ducharme, Tania Fedor, Robert Gadouas, Guy Godin, Paul Hébert, Gaétan Labrèche, Yvon Leroux, Jean-Louis Paris, Claude Régent, François Rozet et Sacha Tarride.

Décor du téléthéâtre Papa enregistré dans le studio 42, en 1973 Photo : Radio-Canada / André Le Coz

Les comédiens embauchés par Radio-Canada sont d’ailleurs désormais appelés à explorer d’autres palettes de leur jeu. L’avènement de la télévision en 1952 a donné naissance aux téléromans et aux télé-théâtres, présentés notamment au studio 42 de la Maison Radio-Canada.