500 drones ont sillonné le ciel à New York pour célébrer les 10 ans du jeu Candy Crush

Le célèbre jeu mobile Candy Crush, dont le but est de rassembler en rangées au moins trois bonbons identiques pour les faire disparaître, souffle cette année 10 bougies. Pour souligner cet anniversaire, l’entreprise s’est offert une publicité sous forme de spectacle de drones dans la région métropolitaine de New York jeudi soir.

Imitant un feu d’artifice, quelque 500 drones équipés de lumières ont exécuté une chorégraphie de 10 minutes au-dessus du fleuve Hudson, dans le New Jersey.

Le jeu Candy Crush Saga. Photo : King

L’équipe marketing de Candy Crush souhaitait transformer le ciel en l’écran le plus grand de la planète . Les gens ont pu observer le spectacle montrant des figures bien connues du jeu depuis le Battery Park, situé au sud de Manhattan.

La population de la région métropolitaine de New York a pu profiter du spectacle, qui laisse toutefois un arrière-goût amer en pleine saison migratoire.

Le fleuve Hudson est une voie de migration pour les oiseaux en provenance du Canada. Le spectacle de drones pourrait avoir eu des effets négatifs sur eux, d’après ce qu’a déclaré Dustin Partridge, directeur de la conservation et de la science à NYC Audubon, au site spécialisé The Verge.

« Arriver comme ça sans penser aux effets sur l'environnement et les oiseaux qui voleront dans le même espace aérien que ces drones est surprenant. » — Une citation de Dustin Patridge

Les lois de la Ville de New York sur l’aviation interdisent de faire voler des drones à New York. Le spectacle a eu lieu de l’autre côté du fleuve, dans le New Jersey, qui offre plus de flexibilité. Bien que cet État compte aussi des restrictions, notamment dans ses parcs d’État – comme celui où a eu lieu le spectacle –, l’entreprise est tout de même parvenue à se procurer un permis d’utilisation spécial.

Ce n’est pas la première fois que cette tactique est utilisée pour contourner le cadre réglementaire new-yorkais. La NBA a organisé, en juin 2022, un spectacle de drones dans la même région pour souligner le repêchage au basketball.