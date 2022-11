La capitale fédérale : une plaque tournante de la traite de personnes au pays

Wendy Gee, directrice de l’organisme A New Day - Une nouvelle journée, lance un cri d’alarme. Le téléphone de l’organisme d’aide pour les jeunes victimes de traite de personnes à Ottawa ne dérougit pas.

Nous recevons maintenant trois fois plus de demandes d’aide qu’avant la pandémie .

Wendy Gee, directrice de l’organisme A New Day - Une nouvelle journée Photo : Radio-Canada

Selon des informations colligées par Radio-Canada, la région de la capitale fédérale est un centre important de trafic de personnes à des fins sexuelles.

Après Toronto, Ottawa est la deuxième ville au Canada où l'on observe le plus grand nombre d’infractions liées à la traite de personnes au pays, d’après un rapport de Statistique Canada publié en juin 2022. Du côté du service de police de la Ville de Gatineau, le nombre de dossiers traités a plus que doublé entre 2020 et 2021.

Le trafic sexuel est la forme de traite de personnes la plus commune au Canada. La traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle (trafic sexuel) désigne l’échange forcé, coercitif ou frauduleux de rapports sexuels contre un bien ou un service (argent, nourriture, drogues, alcool ou logement, par exemple). Dans ce reportage, la traite de personnes concerne en majorité la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle.

Une position géographique propice

Plusieurs facteurs expliquent que la région de la capitale fédérale soit une plaque tournante pour les trafiquants d’êtres humains et les proxénètes.

D’abord, il y a la situation géographique. Située sur le corridor entre Montréal et Windsor, la capitale est une destination pour les victimes du Nord.

Cette ville [Ottawa] est parmi les premières destinations des Autochtones du nord et des Inuit. C’est une population à risque , explique Aziz Froutan, du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes.

L'autoroute 417, qui relie Montréal et Ottawa, est emprunté par des trafiquants d'êtres humains, tout comme l'autoroute 401 reliant Montréal et Windsor. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Selon le ministère de la Sécurité publique, bien que les femmes autochtones ne représentent que 4 % de la population canadienne, elles constituent près 50 % des victimes de traite des personnes.

Nous sommes à proximité de la frontière [américaine]. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos jeunes Autochtones sont prises dans ce trafic , explique à son tour Wendy Gee.

En plus d'être situé sur cet axe nord-sud, Ottawa est proche de l’autoroute 401 reliant Montréal à Windsor, en passant par Toronto. Les trafiquants d'êtres humains transportent fréquemment leurs victimes d'une province à l'autre en empruntant cette route.

« Nous sommes assurément un corridor propice, il faut le reconnaître. Nous sommes entre Montréal et Toronto, donc notre position géographique est un enjeu important. » — Une citation de Mathieu Guilbault, enquêteur au SPVG et gestionnaire de l' EILP

Les clients

De plus, la capitale est un emplacement où se trouvent beaucoup de clients, selon Wendy Gee.

Ici, nous avons des diplomates qui viennent d'autres pays, des employés fédéraux, deux universités… donc des personnes qui ont des revenus suffisants pour acheter des services sexuels .

Enfin, les dizaines de festivals qui ont lieu dans la capitale nationale apportent un flot de clients de passage et de touristes qui participent au commerce du sexe, ajoute Wendy Gee.

La région de la capitale fédérale est le deuxième centre urbain canadien après Toronto où l’on dénombre le plus d’infractions liées à la traite de personnes, en majorité des infractions de nature sexuelle. Photo : Radio-Canada

Région transfrontalière

Les trafiquants déplacent aussi leurs victimes d'une rive à l’autre de la rivière des Outaouais.

Selon un rapport sur les couloirs du trafic humain du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, les trafiquants se déplacent entre les provinces pour réduire les risques d’être épinglés : les déplacements entre les provinces compliquent le travail des autorités pour détecter les cas de traite de personnes, mener des enquêtes et intenter des poursuites.

Ils le font aussi pour dépayser les victimes, les sortir de leur environnement et les désorienter, souligne Aziz Froutan en ajoutant que les femmes francophones sont particulièrement prisées du côté ontarien où l'on parle majoritairement anglais.

Autre raison : la location des locaux propices à l’exploitation sexuelle, tels que les motels et les logements de courte durée, est moins coûteuse au Québec qu’en Ontario.

Les criminels se déplacent d’une rive à l’autre pour maximiser leurs revenus, explique Émilie Laframboise, intervenante au Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l'Outaouais (CALAS). Les logements sont moins chers à Gatineau. Ils font juste traverser le pont, puis ils peuvent avoir la même clientèle, mais ça leur coûte moins cher .

Émilie Laframboise, intervenante au CALAS. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Ce trafic entre les deux villes inquiète particulièrement Isabelle Roy, coordonnatrice à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Les enfants et les adolescents peuvent traverser à pied. On a un enjeu légal dans nos deux provinces, la loi est différente. La DPJ [...] va intervenir jusqu'à l'aube des 18 ans, alors qu'en Ontario, le service de la protection de l'enfance s'arrête à 16 ans .

Elle souligne que si une jeune fille de 17 ans vend ses services sexuels à Ottawa et refuse d’obtenir de l’aide des autorités, la DPJ et les services policiers ne pourront pas intervenir auprès d’elle, même si cette dernière réside à Gatineau.

Des ponts à consolider

Face à cette problématique interprovinciale qui touche plusieurs juridictions, les différents corps policiers et les équipes sur le terrain doivent agir ensemble.

Isabelle Roy constate qu’il reste du travail à faire pour assurer une meilleure collaboration entre les différentes autorités provinciales.

Isabelle Roy, coordonnatrice à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Il y a des discussions qui sont en cours pour [...] trouver une solution [et nous] assurer d'un arrimage puis d'une application de notre propre loi aussi, dans une province où la loi est différente, pour avoir accès à nos jeunes, parce qu'on a eu de nos jeunes qui ont été [en Ontario].

« Quand [des trafiquants] prévoient d’envoyer un adolescent à Toronto, on doit intervenir rapidement, puis on doit se concerter avec les autorités de ces endroits-là. Ça, c'est un défi. » — Une citation de Isabelle Roy, coordonnatrice à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

De son côté, l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) collabore avec le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario et différents services policiers ailleurs au Québec. Même si on a maximisé nos ressources, même si on est des équipes dédiées, on ne peut pas y arriver seuls. De là, l'importance d'établir un bon réseautage avec nos partenaires , souligne Mathieu Guilbault.

Aziz Froutan, du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes, ajoute qu’il faudrait avoir une stratégie dans chacune des provinces et surtout, développer un important plan de collaboration entre celles-ci pour mettre fin à ce crime . Il déclare qu’il est très inquiétant, en 2022, de ne pas être en mesure de protéger toutes les femmes et les filles canadiennes contre la traite de personnes.

Avec les informations de Justine Tétrault