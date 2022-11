Vitesse au volant : 6 ans de prison contre Paul Manzon

L'alcool n'était pas en cause dans ce procès, mais bien la vitesse. Les audiences avaient démontré que Paul Manzon roulait à 163 km/h, soit plus de deux fois la limite permise et que l'homme de 48 ans faisait la course avec un motocycliste sur l'autoroute 50.

À lire aussi : Deux familles éplorées témoignent à l’audience sur la peine de Paul Manzon

Dans sa sentence, la juge Nancy Dennison, de la Cour supérieure de l'Ontario, ordonne par ailleurs que Manzon ne puisse conduire un véhicule durant sept ans, après sa sortie de prison.

Paul Manzon avait été reconnu coupable en janvier de conduite dangereuse ayant causé la mort. Il avait toutefois été acquitté des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort.

Deux des trois victimes de l'accident du 4 août 2018: Allison Jones et son fils Miles. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE WWW.WARDFUNERALHOMES.COM

C'est une déception pour la Couronne qui réclamait un châtiment exemplaire de 10 à 12 ans de prison et l'interdiction de conduire durant 5 ans.

Les procureurs soutenaient lors des audiences sur la détermination de la peine que le châtiment devait refléter la gravité du crime et dissuader quiconque de s'adonner à des courses de rue.

C'est en revanche une demi-victoire pour la défense, qui demandait une peine de 4 ans et l'interdiction de conduire durant 10 ans, parce que son client pouvait réintégrer la société aussi rapidement à cause de ses remords et du soutien de sa famille et de sa communauté notamment.

Plus de détails à venir.