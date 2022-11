Découvrez quels grands projets seront financés en 2023-2025 à Trois-Rivières

Parmi les projets qui recevront du financement en 2023, 2024 ou 2025 à Trois-Rivières, on note la construction d’une piscine intérieure au parc Martin-Bergeron, la reconstruction du pavillon des baigneurs à l’île Saint-Quentin, la construction d’un bâtiment LEED lié à l’aérogare, la rénovation de la salle J.-Antonio-Thompson, le remplacement du ponceau à la rivière Millette ainsi que l’acquisition et la rénovation du monastère des Ursulines par la Ville.

Le PTI (voir document ci-bas) a été adopté moins de 40 minutes après le début de la séance extraordinaire, vendredi. Parmi les 14 conseillers, douze ont voté pour et deux contre. Les conseillers municipaux François Bélisle et Richard W. Dober sont ceux qui se sont opposés au programme.

Un peu plus de 25 millions de dollars des coffres de la Ville seront injectés dans le traitement des eaux usées et près de 20 millions sont dédiés aux loisirs et à la culture.

La plus grande part des investissements faits par la Ville sont consacrés aux programmes , soit à la réfection majeure de pavage, à la mise aux normes de bâtiments et au renouvellement de la flotte de véhicule du service incendie ainsi que des travaux publics, notamment.

Des changements par rapport au PTI

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Trois-Rivières a adopté son programme triennal d’immobilisations (PTI) quelques semaines avant de finaliser son budget. Les élus se sont réunis vendredi pour s’entendre sur les grands projets que la Ville financera dans les prochaines années.

En adoptant le programme plus tôt, la Ville espère pouvoir mieux gérer l’octroi des contrats. L’organisation s’offre une meilleure marge de manœuvre puisque cela lui permettra d’espacer ses processus d’appel d’offres en fonction du marché , indique la Ville par voie de communiqué.

Autre changement, la Ville a décidé de revoir la proportion d’argent qu’elle consacre à de nouveaux projets. La Ville de Trois-Rivières oriente maintenant 90 % de ses investissements pour le maintien des infrastructures et des bâtiments municipaux existants alors que seulement 10 % seront consacrés au développement. Auparavant, c’était 80 % pour le maintien des infrastructures.

« Sans arrêter le développement, la Ville souhaite prioriser l’entretien des immobilisations existantes et optimiser leur durée de vie. » — Une citation de Communiqué de la Ville de Trois-Rivières

Cette nouvelle répartition démontre clairement la volonté du conseil municipal de se concentrer sur les différents enjeux municipaux touchant notamment l’environnement, les services aux citoyens ainsi que le développement durable sur l’ensemble de son territoire. Dans le contexte financier actuel, la Ville souhaite principalement préserver ses installations pour en assurer la pérennité , explique la Ville.

Environ 125 M$ en investissements pour 2023

Pour l’année 2023, des travaux et des projets totalisant 125,7 millions de dollars sont prévus, ayant un impact financier net pour la Ville de 60,8 millions de dollars , indique la Ville. Une partie de ces projets pourraient faire l’objet de subventions, par exemple.

Pour 2023, environ la moitié du PTI est financé par des subventions et contributions.

Qu’est-ce qu’un PTI? Le conseil d'une municipalité locale doit, chaque année, adopter un Programme des immobilisations retenues pour les trois exercices financiers subséquents. La programmation des dépenses en immobilisations par un organisme municipal vise les objectifs suivants : lui fournir un outil de planification des investissements compte tenu de ses priorités de développement et des ressources financières dont il dispose;

lui permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels futurs;

lui permettre d'élaborer son calendrier de réalisation des règlements d'emprunt tout en l'aidant à connaître ses besoins de financement. Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec