Attaques d’ours : les sentiers de l’estuaire de Squamish sont fermés

Le premier incident a eu lieu vers 10 h 30 quand une femme qui courrait sur le sentier a été attaquée après avoir surpris deux ours, écrit le service de conservation de la faune sur son fil Twitter.

La deuxième attaque a été rapportée alors que les agents de conservation étaient en route après avoir été avertis de la première.

Les agents de conservation pensent qu'une ourse et son petit de plus d'un an sont en cause dans les deux cas.

Les agents ont fouillé le secteur pendant plusieurs heures jeudi, mais n'ont pas trouvé les ours en question.

Des affiches et des barrières ont été installées à l'entrée des sentiers par les agents de conservation et le public est invité à les respecter pour leur propre sécurité.

Les deux femmes attaquées ont été soignées à l'hôpital pour des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger, selon un message Twitter du service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique.

Les agents de conservation invitent toute personne qui voit un ours à communiquer avec eux au 1-877-952-7277.