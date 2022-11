Sherbrooke affiche le plus bas taux de chômage au pays

C'est dans la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke que l'on retrouve le plus bas taux de chômage au pays, soit 2,8 %. C'est bien en bas de la moyenne canadienne qui s'établit à 5,2 %.

En septembre, le taux de chômage dans la région s'établissait à 3 %.

Au Québec, il s'est créé 28 000 emplois en octobre et le taux de chômage a reculé de 0,3 % pour s'établir à 4,1 %, soit le plus faible taux du Canada.

L'économie canadienne a créé 108 000 emplois le mois dernier, renversant ainsi une grande partie des pertes observées ces mois précédents. L'emploi a augmenté dans plusieurs industries, notamment la construction, l'hébergement et la restauration ainsi que dans le secteur manufacturier. À l'inverse, il a reculé dans le commerce (gros et détail) et dans les ressources naturelles.

Statistique Canada précise que la totalité de la croissance de l'emploi enregistrée en octobre est survenue dans le travail à temps plein . L'agence fédérale remarque également que le nombre d'employés dans le secteur privé a augmenté pour la première fois depuis mars dernier.

Statistique Canada attribue la croissance mensuelle de l'emploi à plusieurs facteurs, notamment à une hausse du nombre de personnes se trouvant un emploi après avoir été au chômage ou inactives et à une baisse du nombre de personnes qui quittent ou perdent leur emploi.

La croissance sur 12 mois des salaires horaires moyens est demeurée supérieure à 5 % au Canada pour un cinquième mois consécutif en octobre, en hausse de 5,6 %, ou de 1,68 $, par rapport à octobre 2021.