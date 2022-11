Elle subit un accident et est faussement accusée d’être sous l’effet du cannabis

L’accident s’est produit à Fredericton. La voiture de Mme Staples-Wilkinson a heurté une autre voiture qui circulait dans le sens inverse et qui a fait un virage à gauche devant elle dans une intersection.

Elle s’en est sortie ébranlée et souffrant de symptômes de commotion cérébrale. Elle a vérifié comment se portait l’autre automobiliste et elle a appelé le 911.

Elle s’est trompée en donnant au 911 le nom du modèle de sa voiture parce qu’elle avait l’habitude d’en conduire une autre. Elle a appris par la suite, d’après des documents de la police, que le répartiteur avait dit aux policiers qu’il avait l’impression qu’elle avait les facultés affaiblies.

Pam Staples-Wilkinson a heurté une autre voiture qui a fait un virage à gauche devant elle tandis qu’elle circulait dans une intersection routière près du centre commercial Regent à Fredericton le 16 mars 2021. Photo : Gracieuseté/Mark Wilkinson

Mme Staples-Wilkinson relate que l’agent Garret Fancy est arrivé sur les lieux et il lui a fait subir immédiatement un test de sobriété qui consiste habituellement à marcher, pivoter, se tenir sur un pied et suivre du regard un objet que l’on déplace devant le visage. L’agent l’a informée qu’elle a échoué au test. Il l’a menottée et amenée au poste de police.

J’étais atterrée parce que je ne pouvais pas comprendre comment il avait automatiquement cru que j’avais les facultés affaiblies alors qu’il ne m'avait presque pas parlé , affirme Mme Staples-Wilkinson.

Tout le monde réagit différemment lors d’un accident de voiture , ajoute-t-elle.

Mme Staples-Wilkinson a subi deux heures d’interrogatoire et un autre test de sobriété en 12 étapes. Un autre agent, Dylan Howell, était présent à la demande de Garett Fancy à titre d’expert en matière de reconnaissance de drogues.

Elle a pu quitter le poste de police ce soir-là, mais on lui a interdit de conduire pendant les sept jours suivants et elle a dû promettre de comparaître en cour pour répondre à une accusation de conduite avec facultés affaiblies.

Des mois d’angoisse, puis des excuses officielles

Pam Staples-Wilkinson a ressenti de l’anxiété pendant les neuf mois suivants jusqu’à ce que le résultat du test de dépistage de drogue confirme qu’elle n’en avait pas consommé, ce qui l’a innocentée.

Elle a porté plainte à la Commission de police du Nouveau-Brunswick. Cette dernière a fait une enquête et elle a conclu en juin que les deux agents ont été négligents dans l’exercice de leurs fonctions.

Garret Fancy n’a pas tenu compte de l’ensemble de la situation lorsqu’il a évalué la sobriété de Mme Staples-Wilkinson et Dylan Howell n’avait pas convoqué une agente qui aurait dû être présente durant le test de reconnaissance de drogues. L’enquêteur a aussi conclu que l’agent Fancy avait abusé de son autorité.

Puis, en juillet, Pam Staples-Wilkinson a reçu une lettre d’excuses de la part du chef de la police de Fredericton à ce moment, Roger Brown. Il explique dans sa lettre que la police a imposé des mesures disciplinaires à l’agent Fancy, dont une formation professionnelle.

Confiance ébranlée

Pam Staples-Wilkinson explique que sa confiance envers le service policier est ébranlée et que cette expérience a grandement nui à sa santé mentale.

J’ai dû prendre un médicament parce que je ne pouvais pas dormir. C’était constamment dans mon esprit , déplore-t-elle.

La police de Fredericton estime que le dossier est clos, réglé par la Commission, et elle ne donne pas d’entrevue à ce sujet.