Un éleveur de chiots aux méthodes particulières

À son retour, elle découvre que la santé de son chiot, apathique depuis son départ, se dégrade rapidement. Je l'ai rentré en urgence le dimanche chez le vétérinaire , se rappelle-t-elle. Elle m'a dit : "Ton chien est en train de mourir .

Mélanie Bérubé, propriétaire d'un chien de race labrador. Photo : Radio-Canada

Le chiot était affecté par la giardia, un parasite dont l’éleveur ne connaissait pas le nom. J'ai été étonnée, j'avoue, qu'il ne connaisse pas ça parce que c'est un éleveur de chiens et [que] c'est un des parasites les plus répandus chez le chiot.

L’éleveur, c’est François Gosselin-Girouard, propriétaire du Royaume labrador argenté, autrefois situé à Saint-Albert, mais maintenant établi à Saint-Julien, municipalité située près de Thetford Mines. Dans un courriel, il lui répond qu'il se fout du nom , que connaître tous les noms des parasites n'est pas important .

Buddy, le labrador de Mélanie Bérubé. Photo : Radio-Canada

Dans un courriel qu’il nous a fait parvenir, il ajoute qu’elle ment lorsqu'elle dit que son chien était à l’article de la mort et que c'est de sa faute si son chiot était malade. Elle a fait la pire chose, nous a-t-il dit lorsque nous nous sommes présentés chez l’éleveur. Ce qu'elle a fait le surlendemain, elle est allée chercher la nourriture croquettes chez le vétérinaire. Elle a donné la pire nourriture au monde. J'en suis pas responsable.

François Gosselin-Girouard, propriétaire du chenil Royaume labrador argenté. Photo : Radio-Canada

Les soins vétérinaires ont permis au chien de retrouver la santé, mais ils ont coûté plus de 1000 $ à Mélanie Bérubé, somme que l’éleveur a refusé de payer. À la division de petites créances, le juge Pierre Allen a donné raison à Mme Bérubé. Les problèmes de santé du chiot sont apparus dans les heures suivant sa prise de possession. Il a condamné l'éleveur à rembourser la totalité des soins vétérinaires, somme qu’il a payée.

Fuyez comme consommateurs!

François Gosselin-Girouard a ceci de particulier qu’il remet ses chiots sans qu’ils soient vaccinés. Les vaccins sont nocifs pour la santé de ses animaux, nous a-t-il dit dans une conversation téléphonique que nous avons eue en tant que client potentiel. Nous, on se base sur les recherches scientifiques qui prouvent, comme chez les humains, [que] vacciner un chiot à huit semaines, c'est 100 % inutile. C'est même néfaste pour la santé. Donc, on ne vaccine pas les chiots avant leur départ, on est contre la maltraitance. Si on [donne] trois doses, bien il y a une augmentation de 300 % de chances de cancer et d'allergies, donc c'est pas de la bonne "traitance".

Le président de l'Ordre des médecins vétérinaires, le Dr Gaston Rioux, dénonce ce genre de propos. Pour un vétérinaire, c'est choquant d'entendre ça, c'est certain. Ça ne donne [pas] le cancer, et évidemment, ça [ne] détruit pas la vie d'un animal. Au contraire, c'est une des étapes dans la vie de l'animal qui va l’aider à vivre plus longtemps.

Dr Gaston Rioux, président de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec Photo : Radio-Canada

Il n’a qu’un conseil aux clients qui se font promettre un chiot non vacciné : Fuyez comme consommateurs. C’est un risque majeur. La seule façon de protéger notre animal, c’est par la vaccination.

Le MAPAQ ferme les yeux

La loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, une loi adoptée en 2015, exige de l’éleveur qu’il possède un permis s’il désire avoir plus de 15 chiens. Il doit présenter sa demande de permis avant de posséder ses animaux. François Gosselin-Girouard possède le sien depuis décembre 2020.

Lorsque les fonctionnaires du MAPAQ se sont rendus à Saint-Julien au chenil du Royaume labrador argenté en novembre 2020, l’éleveur arrivait de Saint-Albert, d’où il avait été expulsé et condamné en vertu d'un règlement municipal (qui interdit ce type d’élevage). Il avait aussi fait l'objet d'une plainte au ministère.

Le chenil Royaume labrador argenté est situé à St-Julien, dans la région de Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada

Lors de leur inspection, les représentants du ministère ont noté que l'éleveur possédait entre 24 et 26 chiens. Comme il détenait plus de 15 chiens, il était en infraction, mais les inspecteurs ont fermé les yeux.

Il devrait y avoir une sanction , déplore le professeur et avocat en droit animalier, Alain Roy. On exige un permis pour posséder 15 chiens, on se rend sur place et on constate qu’on a 25, 26 chiens. C'est sûr qu'il y a une infraction. Et quand il y a infraction, normalement, il devrait y avoir conséquence .

Des lacunes et des demandes de correction

Lors de leur passage, les inspecteurs ont remarqué des lacunes dans le chenil. Nous avons obtenu le rapport d'inspection, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. On peut lire que tous les animaux sont en bonne santé et très sociables, mais de nombreux manquements sont observés.

La conception ou la construction de l’enclos est inadéquate

Pas d'espace d’isolement

Pas de protocole de nettoyage, d'exercice

Pas de contrôle de la vermine Source : MAPAQ, rapport d'inspection, Royaume Labrador Argenté, 24/11/20

Les inspecteurs dressent une liste de sept demandes de correction. Non seulement les fonctionnaires ne lui ont imposé aucune amende, mais en plus, ils lui ont accordé un permis un mois plus tard, en décembre 2020, sans même s'assurer que ces corrections avaient été apportées. Or, de l'aveu même de l’éleveur, des modifications minimes ont été apportées .

Le professeur Alain Roy estime que cette attitude se fait aux dépens des animaux. Ce sont les animaux qui payent pour ça.

Alain Roy, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Photo : Radio-Canada

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, ne veut pas porter de jugement sur ce qui s'est passé . Le ministre marche sur des œufs parce que, à la suite de nos appels, des inspecteurs sont retournés sur les lieux et ont exigé de l'éleveur qu'il applique un plan d’intervention.

Quand on parle des cas comme vous mentionnez, ce sont vraiment des gens qui ont une sensibilité limitée quant à l'importance d'apporter certains correctifs. Mais là, on a des outils pour avoir une gradation dans l'accompagnement, et ultimement des sanctions. Ça peut aller jusqu'au retrait des animaux , affirme le ministre.

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Photo : Radio-Canada

Cela dit, si on se fie aux images vidéo que l'éleveur a déposées sur la page Facebook de son entreprise, il semble avoir compris le message, car on y voit une nouvelle maternité dont la propreté est impeccable.

Un permis qui envoie un drôle de message

L’an dernier, le nombre d'inspections menées par les fonctionnaires et leurs partenaires tels que la Société protectrice des animaux a chuté à 4216, soit 3000 de moins que l'année de l'adoption de la loi devant garantir le bien-être des animaux. C'est très inquiétant , lance Me Alain Roy. Est-ce qu'on y croit, au bien-être animal? Si oui, il faut que ça soit une priorité gouvernementale. Il faut que les fonds suivent [et] qu'on engage suffisamment d'inspecteurs.

Le professeur s'interroge sur la valeur du permis qui a été accordé à l’éleveur de chiots labradors, car, dit-il, cela induit le public en erreur.

« Ils émettent un permis, alors qu'ils ont constaté une infraction. La question qu'on se pose : "Ça veut dire quoi, un permis?" Je me place dans la peau du public. J'arrive chez un éleveur qui affiche un permis émis par une autorité gouvernementale. Normalement, je suis en droit de penser que ce permis-là veut dire quelque chose, que ce permis-là est synonyme de conformité aux règlements et à la loi en matière de bien-être animal. Mais ce n'est pas le cas. Alors c'est un drôle de message qui est envoyé au grand public. » — Une citation de Alain Roy

Avant de délivrer un permis, le ministère n'inspecte pas les chenils de façon systématique. L’inspection n'est pas exigée ni obligatoire. Le ministre de l’Agriculture estime que le permis a une grande valeur, car il a pour avantage de mettre un nom et une adresse sur un éleveur qui, autrement, serait tenté de demeurer clandestin. En lui donnant un permis tout de suite, on vient l'attacher, si on veut, pour être capable de le suivre, le localiser.

Sept ans après l’adoption de la loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, Me Alain Roy estime que peu de choses ont changé. Il n'y a rien, en fait, qui permet de croire à la véritable révolution annoncée. Le ministre est d’accord pour dire qu’il reste du travail à faire. Si on veut être efficace [et qu’]on veut bien appliquer la loi, puis l'encadrer, quel est le plan d'action? Ce sont des questions qu’il a posées à ses fonctionnaires dès le lendemain de son assermentation en tant que ministre. Nous attendons les réponses.