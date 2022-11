20 M$ par an pour le service de police provinciale en Saskatchewan

La ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Christine Tell, précise que le Saskatchewan Marshals Service (SMS) n'a pas pour but de remplacer la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou les forces municipales, mais qu'il les soutiendra tout en menant des enquêtes proactives .

Un service avec un mandat précis

Selon Christine Tell, le SMS interviendra dans les zones où le taux de criminalité est élevé. Elle ajoute qu’il arrêtera les personnes faisant l'objet d'un mandat non exécuté et enquêtera sur les infractions liées à l'agriculture, comme le vol et l'intrusion.

Mme Tell annonce qu’un comité consultatif indépendant sera créé et que son bureau exercera une surveillance indirecte , comme les autres services de police de la province.

Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient responsables en vertu de la loi sur la police de la Saskatchewan, comme tous les autres services de police, et qu'ils rendent compte à un comité consultatif, et non directement à moi , précise Christine Tell.

Christine Tell a déclaré que le SMS permettra de s'assurer que les ressources sont disponibles dans des zones particulières, quel que soit le niveau ou le type de criminalité .

Nous finançons la GRC à hauteur de plus de 211 millions de dollars par an. Nous avons toujours besoin de services de police de base dans notre province , a déclaré Christine Tell à l’Assemblée législative, jeudi.

« Dans les régions rurales de la Saskatchewan, nous avons des problèmes de vol de bétail, de vol de matériel agricole, de vol de produits chimiques, de fil de cuivre, toutes ces choses qui se produisent dans nos communautés rurales et qui ne sont pas traitées comme elles le devraient. » — Une citation de Christine Tell, ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique

L’indépendance de la nouvelle force questionnée par le NPD

Le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan s’interroge sur l’indépendance d’un service de police provinciale. Il estime important que les organismes de maintien de l'ordre soient indépendants de l'ingérence du gouvernement.

Le NPD reconnaît que la criminalité est une grande préoccupation pour de nombreuses communautés de la Saskatchewan . Il indique toutefois que d'autres provinces ont mis à l'essai une force de police provinciale et l'ont trouvée coûteuse et inefficace .

Porte-parole du NPD de la Saskatchewan en matière de services correctionnels et policiers, Nicole Sarauer déplore que le gouvernement provincial ne s'occupe pas de la sécurité communautaire à court ou à moyen terme , soulignant que le SMS ne sera pas pleinement opérationnel avant 2026.

Le NPD se dit également contre toute idée que le SMS fasse concurrence à d'autres services pour les recrues.

« Nous avons des inquiétudes quant à l'indépendance de cette force et de toute force policière qui répond au ministère des Services correctionnels. » — Une citation de Nicole Sarauer, porte-parole de l'opposition en matière de services correctionnels et policiers

L’Opposition officielle s’est également prononcée sur les frais d'exploitation. Ces 20 millions de dollars seraient mieux dépensés ailleurs , a déclaré Nicole Sarauer.

La ministre Christine Tell a déclaré que les agents seront plus hautement formés et expérimentés que les recrues de base de la police. Leur travail ne portera pas sur la police communautaire , comme les forces municipales ou la GRC , ajoute-t-elle.

En 2011, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont signé une entente qui fait de la GRC le service de police provinciale jusqu'en 2032.

Avec les informations de Adam Hunter