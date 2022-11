Le mois de novembre est défini par les catholiques comme étant le mois des morts. C’est à Montréal, sur le mont Royal, que l’on trouve le plus grand cimetière au Canada, le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Nos reportages d’archives témoignent de l’évolution du lieu qui garde pour l’éternité les sépultures de plusieurs personnages marquants de l’histoire du Québec.

Le mont Royal compte quatre cimetières : le cimetière Mont-Royal, deux cimetières juifs et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Le cimetière Mont-Royal et Notre-Dame-des-Neiges, respectivement protestant et catholique à l’origine, sont ouverts à toutes les religions depuis une vingtaine d’années.

Reportage du journaliste Claude Sauvé sur l’industrie des cimetières et des services funéraires. L’évolution du cimetière Notre-Dames-des-Neiges de Montréal. Réalisation de Jean-Claude Burger.

À l’émission Enjeux du 2 décembre 1992, Claude Sauvé présente un reportage sur l’industrie des services funéraires. Dans cet extrait, il s’attarde au mythique cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.

Le journaliste rencontre Raymond Duvernois qui, en 1992, est directeur général du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il explique qu’avec ses 50 hectares toujours disponibles, il reste entre 100 et 150 ans au cimetière pour y mettre des sépultures.

En 1992, 100 000 terrains privés sont occupés ce qui représente près d’un million de défunts. Le cimetière de 150 hectares compte 65 km de routes.

Mais comment expliquer qu’un cimetière se retrouve sur la montagne?

Le 2 novembre 1999, Chantal Lamarre rencontre Yoland Tremblay pour l’émission Les 3 mousquetaires. Le directeur du cimetière Notre-Dame-des-Neiges raconte comment le cimetière s’est retrouvé sur le mont Royal.

Reportage de Chantal Lamarre sur le cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Entrevue avec Yoland Tremblay.

En 1853, le Conseil de la Cité de Montréal adopte un règlement qui interdit les inhumations à l’intérieur des limites de la ville. On craint la propagation de maladies et les épidémies.

Le cimetière de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame, qui se trouve alors au centre-ville à l’emplacement de l’actuel square Dorchester, est tenu de déménager.

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame achète, en 1854, une terre agricole du Dr Pierre Beaubien sur le mont Royal. La première sépulture du cimetière Notre-Dame-des-Neiges date du 29 mai 1855, il s’agit de celle d’une jeune irlandaise de 35 ans, Jane Gilroy .

Le cimetière est un véritable livre d’histoire, on y retrouve les pierres tombales de plusieurs personnalités des domaines artistique, sportif, politique, qui ont marqué l’histoire du Québec : La Bolduc, Émile Nelligan, Olivier Guimond père et fils, Maurice Richard, Robert Bourassa, Honoré Mercier, Calixa Lavallée, ne sont que quelques noms célèbres que l’on peut voir sur les stèles funéraires.

Camilien Houde, ex-maire de Montréal, a choisi comme monument, une réplique de la pierre tombale de Napoléon Bonaparte.

« Jusqu’au milieu des années 1960, de 25 à 30 fosses de six pieds étaient creusées quotidiennement à la main par une équipe de soixante à soixante-dix fossoyeurs. » — Une citation de Luc Lapierre

Le 26 mars 2004, le journaliste Luc Lapierre présente un reportage au Téléjournal à l’occasion des 150 ans du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Reportage de Luc Lapierre qui retrace l’historique du cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal à l’occasion du 150e anniversaire du lieu. Le bulletin de nouvelles est animé par Simon Durivage

De nos jours, plus d’une famille sur deux choisit la crémation qui permet d’inhumer 10 fois plus de dépouilles dans un même espace que la méthode traditionnelle.

Mais si les morts ont grugé la montagne, on peut également dire qu’ils l’ont sauvé des promoteurs immobiliers. Les cimetières du mont Royal sont également des jardins botaniques bien entretenus abritant plus de 13 500 arbres et une grande variété d’oiseaux.

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges reçoit chaque année plus de 175 000 visiteurs.

Depuis 2017, plusieurs conflits de travail ont lieu entre la direction et les employés qui négocient leur convention collective.