Le maire de Gaspé : héros du TGV Paris–Saint-Malo

Le maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté, s'illustre en France en intervenant de manière héroïque lors d'une altercation entre un passager et un contrôleur dans le TGV Paris-Saint-Malo.

Daniel Côté qui se rendait à Saint-Malo, une ville jumelée avec Gaspé, raconte qu’il travaillait lorsqu’un homme bruyant et visiblement perturbé est entré dans le wagon et s’est assis derrière lui.

Les choses se sont gâtées lors du passage du contrôleur. J’ai entendu du bruit. Le passager avait saisi le contrôleur au cou et était en train de le tabasser , rapporte Daniel Côté.

Le maire de Gaspé, qui est aussi amateur de judo et pompier volontaire, n'a pas hésité. Personne ne réagissait et c'était plus fort que moi. Je ne sais pas si c'est à cause de mes fonctions de pompier, mais j'ai maîtrisé le passager turbulent pour sauver le contrôleur de son emprise.

Tout s’est passé très vite. C'est une question de seconde, c’est une question d'adrénaline , commente Daniel Côté. Je ne sais pas quelle force j'ai pu déployer pour maîtriser le monsieur, mon intervention a peut-être duré 5 secondes ou 10 secondes tout au plus. Le lendemain, j'étais raqué comme si j'avais fait un marathon.

« Aider les gens, c’est intrinsèque en moi. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec

C’est un journaliste de Ouest-France qui a été informé de l’incident qui en a fait un article remarqué par la presse québécoise. Le maire ne souhaitait pas que son geste suscite de l’intérêt. Honnêtement, je ne voulais vraiment pas que ça se sache. Je pense que j'ai juste fait mon devoir de citoyen. C'est un devoir civique.

Le maire n’est d’ailleurs pas en France pour exercer ses talents de judoka, mais bien pour établir des liens dans le cadre d’entente de jumelage entre les villes de l’Hexagone et celle de la Belle Province.

Gaspé et Saint-Malo ont déjà signé une telle entente que Daniel Côté souhaite renforcer.