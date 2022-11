Faux départ pour le premier voyage dans les Maritimes du Drakkar

Après les vingt premières minutes de jeu, les deux gardiens ont maintenu le pointage 0 à 0.

Baie-Comeau a tenu le coup, alors que Maël Lavigne, Félix Gagnon et Marc-Antoine Mercier ont obtenu respectivement deux minutes de pénalité.

Le match s'est déroulé au Centre Scotiabank, à Halifax (archive). Photo : Vincent Ethier / LHJMQ Média

La deuxième période a été fatale pour l'équipe nord-côtière puisque les Mooseheads ont compté tous leurs buts en l'espace de cinq minutes. Le défenseur des Mooseheads, David Moravec, a compté le but gagnant et le joueur de centre, James Swan, a consolidé la victoire de son équipe avec le quatrième but d’assurance.

Toutefois, les joueurs du Drakkar, Maël Lavigne et Nathan Baril, ont répliqué en troisième période en perçant le filet du gardien adverse Mathis Rousseau. Pour sa part, le gardien de l’équipe baie-comoise, Olivier Ciarlo, a fait face à 32 tirs.

Le gardien du Drakkar de Baie-Comeau, Olivier Ciarlo, cédera sa place lors du prochain match (archive). Photo : LHJMQ / André Émond

Le Drakkar poursuit son voyage dans l'est du pays pour affronter ce vendredi les Wildcats de Moncton, où le gardien Olivier Ciarlo cédera sa place à Olivier Adami. Samedi, ils se mesureront au Titan d’Acadie-Bathurst.

Actuellement, la troupe de Baie-Comeau occupe le 12e rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec une récolte de 15 points en 16 matchs.