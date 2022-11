La Zec des Passes se diversifie et attire de plus en plus de clients

Les Québécois ont fait le plein d’activités extérieures pendant la pandémie. Et cette tendance ne s’essouffle pas si on en croit les chiffres de fréquentation de la Zec des Passes au Lac-Saint-Jean. En 2022, l’organisation a comptabilisé 28 000 passages lors de sa saison estivale et compte 988 membres.

Le président du conseil d’administration de la Zec des Passes, Donald Pilote se réjouit de voir que le plein air continue de plaire à la population.

La pandémie a aidé, pour des entreprises ça a été très très difficile et nous c’est le contraire. Les gens voulaient du plein air, sortir donc définitivement ce facteur-là a aidé.

Donald Pilote note toutefois que depuis les six dernières années, la Zec des Passes a voulu offrir des activités différentes des autres zones d'exploitation contrôlée au Québec.

« On a beaucoup travaillé l’aspect villégiature, autre que la chasse et la pêche. La chasse et la pêche sont encore nos must, mais on a développé d’autres attraits pour les petites familles. » — Une citation de Donald Pilote, président du conseil d’administration de la Zec des Passes

Traditionnellement les chasseurs et les pêcheurs sillonnaient les zecs, mais le portrait de la clientèle change petit à petit selon Donald Pilote. On a des clients plus jeunes, moins axés sur la chasse et la pêche, et plus sur les activités canot, kayak ou encore des expériences de camping sauvage .

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay.